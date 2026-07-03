“อนุทิน” แถลงปมทุจริตสอบท้องถิ่น พบมีการแก้ไขก่อน สุ่มตรวจเจอสำเนาไม่ตรงมากกว่าครึ่ง
อนุทิน แถลงปมทุจริตสอบท้องถิ่น พบมีการแก้ไขก่อนนำขึ้นประกาศในระบบสารสนเทศ สุ่มตรวจเจอสำเนาไม่ตรงมากกว่าครึ่ง สั่งฟันทุกระดับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ภายหลังได้รับรายงานและข้อร้องเรียน ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตรวจสอบ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน เพื่อสอบสวนอย่างรอบด้าน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมกำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการได้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งอาจมีการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายและกระบวนการสอบสวน โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการสืบสวนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อสื่อมวลชน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
นายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน การเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงรวมเกือบ 15 ราย ทั้งผู้ที่เข้าชี้แจงด้วยตนเองและผู้ที่ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการรวบรวมเอกสารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้รับจ้างดำเนินการจัดสอบไม่ได้จัดส่งไฟล์ภาพถ่ายกระดาษคำตอบพร้อมผลการประมวลคะแนนให้แก่หน่วยงานทันทีภายหลังการตรวจข้อสอบแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ จึงได้เข้าตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในแฟลชไดรฟ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งบันทึกไฟล์ภาพถ่ายกระดาษคำตอบและข้อมูลผลคะแนนทั้งหมด
จากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบจำนวน 79 ราย พบว่ามีผู้สอบถึง 48 รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในไฟล์ประมวลผล โดยพบพฤติการณ์การแก้ไขคะแนนทั้งในภาค ก. และภาค ข. ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้คะแนนภาค ก. ของผู้เข้าสอบบางรายสูงเกินร้อยละ 60 และคะแนนภาค ข. สูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลในกระดาษคำตอบที่ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังตรวจสอบกระบวนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. พบว่า ผู้รับจ้างได้ส่งผลการประมวลคะแนนภาค ก. ภาค ข. และวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ผ่านแฟลชไดรฟ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กสถ. ได้นำข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบในแฟลชไดรฟ์มาเปรียบเทียบหรือสอบทานกับผลการประมวลคะแนนที่ผู้รับจ้างจัดส่งก่อนให้ความเห็นชอบประกาศผล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ กสถ. มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. แล้ว ยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนนำขึ้นประกาศในระบบสารสนเทศ โดยพบผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้รับจ้างจากบริษัทเอกชน และบุคคลอื่นซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ จากการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5 ราย ที่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจกระทำผิดวินัย จึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้เป็นเพียงการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น โดยการดำเนินการไม่ได้มีเพียงกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการร่วมกับอีก 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ของตน ก่อนนำข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
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