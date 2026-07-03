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เปิดรายชื่อพระมรณภาพ 10 รูป เหตุเด็ก 11 ขับรถพุ่งชน จ.มุกดาหาร
เปิดรายชื่อพระมรณภาพ 10 รูป หลังเหตุเด็ก 11 ขโมยรถยนต์ผู้ปกครองก่อนซิ่งขับรถพุ่งชน จ.มุกดาหาร ยังบาดเจ็บอีกหลายรูป
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นเหตุให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูปนั้น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดเผยรายชื่อพระมรณภาพระบุว่า
- พระภิกษุสำรวย ระวัง
- พระภิกษุศักดิ์ดา สีลา
- พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์
- พระภิกษุรัชตะ ทองบุราณ
- พระภิกษุคำสิงห์ ชัยเลิศ
- พระภิกษุโยธิน วรรณศรี
- พระภิกษุยุทธ พงศ์วิเศษ
- พระภิกษุนิคม อังกาบ
- พระภิกษุ สุระศักดิ์ ปิ่นละออ
- พระสาคร คลังสูงเนิน
ขณะที่รายชื่อพระที่ได้รับบาดเจ็บมีดังนี้
- พระภิกษุยงยุทธ์ กองแก้ว (บาดเจ็บ) ตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
- พระภิกษุอนุวัชร ภาษี (บาดเจ็บ) ตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
- พระภิกษุกิตติพันห์ ลาภธนาสาร (บาดเจ็บ) ตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
- พระภิกษุเยือน หาญชัย (บาดเจ็บ) ตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
- พระภิกษุพิศิษย์ อ่อนยอง (บาดเจ็บสาหัส) ตึกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม SICU
- พระภิกษุสมเกียรติ มณีพรรัตนาชัย (บาดเจ็บสาหัส) ตึกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม SICU (ส่งรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี)
- พระภิกษุสุริยา เสียงใส (บาดเจ็บ) ตึกศิลยกรรมชาย
- พระภิกษุไพวัลย์ พันโยรา (บาดเจ็บ) ตึกศัลยกรรมชาย
- นายประมวลศรี คำแพง (บาดเจ็บ) ตึกศัลยกรรมหญิง
- ยังไม่ทราบชื่อ (บาดเจ็บสาหัส) ตึกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม SICU
- ไม่ทราบชื่อ (ตรวจรักษาแล้วกลับบ้าน)
- ไม่ทราบชื่อ (ตรวจรักษาแล้วกลับบ้าน)
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