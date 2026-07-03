“สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น
สรยุทธ เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น เพราะต้องเหยียบคลัตซ์ โยกเกียร์ ขณะที่ยอดมรณภาพปรับเป็น 10 รูป
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “รถเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) ไม่ใช่เกียร์ออโต้ ที่ใส่เกียร์ D แล้วเหยียบคันเร่งออกไปได้เลย แต่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วมีจังหวะปล่อยคลัตช์-เหยียบคันเร่ง ถ้าขับไม่เป็นหรือไม่เคยขับ เด็ก 11 ปี ไม่น่าขับออกไปได้ขนาดนั้น ระหว่างไปก่อนไปชน วิ่งเร็วขนาดนั้น ต้องเหยียบคลัตช์-โยกเกียร์ เพื่อเปลี่ยนเกียร์อีก”
ทั้งนี้มีรายงานว่ายอดมรณภาพทางโรงพยาบาลมุกดาหารออกมาอัปเดตว่า พระภิกษุสาคร คลังสูงเนิน มรณภาพ เป็นรูปที่ 10
โรงพยาบาลมุกดาหารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการมรณภาพของพระภิกษุ และขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนญาติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
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