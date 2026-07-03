ข่าว

“สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 07:37 น.
54

สรยุทธ เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น เพราะต้องเหยียบคลัตซ์ โยกเกียร์ ขณะที่ยอดมรณภาพปรับเป็น 10 รูป

จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “รถเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) ไม่ใช่เกียร์ออโต้ ที่ใส่เกียร์ D แล้วเหยียบคันเร่งออกไปได้เลย แต่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วมีจังหวะปล่อยคลัตช์-เหยียบคันเร่ง ถ้าขับไม่เป็นหรือไม่เคยขับ เด็ก 11 ปี ไม่น่าขับออกไปได้ขนาดนั้น ระหว่างไปก่อนไปชน วิ่งเร็วขนาดนั้น ต้องเหยียบคลัตช์-โยกเกียร์ เพื่อเปลี่ยนเกียร์อีก”

ทั้งนี้มีรายงานว่ายอดมรณภาพทางโรงพยาบาลมุกดาหารออกมาอัปเดตว่า พระภิกษุสาคร คลังสูงเนิน มรณภาพ เป็นรูปที่ 10
โรงพยาบาลมุกดาหารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการมรณภาพของพระภิกษุ และขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนญาติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดรายชื่อพระมรณภาพ 10 รูป เหตุเด็ก 11 ขับรถพุ่งชน จ.มุกดาหาร

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น

20 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. 69 ลุ้นเปิดตลาดเช้านี้ หลังปิดตลาดล่าสุด รูปพรรณอยู่ที่ 64,900 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. 69 ลุ้นเปิดตลาดเช้านี้ หลังปิดตลาดล่าสุด รูปพรรณอยู่ที่ 64,900

57 นาที ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวสองกัมพูชา โดนลูกจระเข้งับ ขณะไลฟ์สดขายครีม หวังเรียกยอดคนดู ข่าว

อินฟลูฯ สาวสองกัมพูชา โดนลูกจระเข้งับ ขณะไลฟ์สดขายครีม หวังเรียกยอดคนดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่ง นักร้องดัง จ่ายอ่วม 450 ล้านบาท ชดใช้อดีตแม่บ้านถูกสุนัขขย้ำปางตาย บันเทิง

ศาลสั่ง นักร้องดัง จ่ายอ่วม 450 ล้านบาท ชดใช้อดีตแม่บ้านถูกสุนัขขย้ำปางตาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวุ่น! นาทีคลื่นมหาชน เบียดเสียดหน้ากะอ์บะฮ์ ในพิธีฮัจญ์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปวุ่น! นาทีคลื่นมหาชน เบียดเสียดหน้ากะอ์บะฮ์ ในพิธีฮัจญ์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกซเรย์สนามบิน จับได้แค่ไหน? เปิดช่องโหว่ระบบตรวจสัมภาระที่ทำให้ยาเสพติดหลุดผ่าน ข่าว

เอกซเรย์สนามบิน จับได้แค่ไหน? เปิดช่องโหว่ระบบตรวจสัมภาระที่ทำให้ยาเสพติดหลุดผ่าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาวเวอร์แบงก์ระเบิดไฟลุกเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนีย ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! นทท. แตกตื่น พาวเวอร์แบงก์ระเบิดคากระเป๋า ไฟไหม้ควันโขมงดิสนีย์แลนด์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปิดตำนาน วิกเตอร์ วิลลิส ผู้แต่งเพลง YMCA ราชาดิสโก้ เสียชีวิตแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแบบแปลน “ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี” รูปทรงเด็ดจนชาวเน็ตฮือฮา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือ งดแชร์ภาพ-คลิปอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ ข่าว

กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือ งดแชร์ภาพ-คลิปอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ เผยสูญเสียพ่อจากเหตุเด็ก 11 ปีขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ ข่าว

ออย แสงศิลป์ ทำใจไม่ได้ เห็นคลิปเด็ก 11 ขับรถชนพ่อดับ ยอมรับทำอะไรไม่ถูก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดรายชื่อ พระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป บาดเจ็บ 12 เด็ก 11 ชนพระธุดงค์มุกดาหาร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ส. ยึดเฮโรอีน 24 กก. ต้นทางจาก จ.เลย ซุกเสื้อไหม-ซองกาแฟ ส่งต่างประเทศ ข่าว

ป.ป.ส. ยึดเฮโรอีน 24 กก. ต้นทางจาก จ.เลย ซุกเสื้อไหม-ซองกาแฟ เตรียมส่งตปท.

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ข่าว

ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชนพระ มรณภาพ บาปแค่ไหน กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไหม ข่าวอาชญากรรม

เด็กชนพระ มรณภาพ บาปแค่ไหน กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไหม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Canva ล่ม ผู้ใช้รายงานปัญหา กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย อัปโหลดภาพไม่ได้ ข่าว

Canva ในไทยล่ม! อัปโหลดภาพไม่ได้ กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ท้องถิ่นโคราชแจงด่วน 4 คนสอบติด ไม่รายงานตัว ยันไม่พัวพันทุจริต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ยังอยู่ในอาการตกใจ ประสาน อสม.เข้าดูแล ข่าว

อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ยังอยู่ในอาการตกใจ ประสาน อสม.เข้าดูแล

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เด็กเผย แจ้งตำรวจแล้ว แต่ไม่ทันพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ จ่อดำเนินคดีผู้ปกครอง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๋ ภัคจีรา ร่วมยินดี เฟี้ยต มธุกร อดีตสามี เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์ บันเทิง

โอ๋ ภัคจีรา ร่วมยินดี เฟี้ยต มธุกร อดีตสามี เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เผยกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ มรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 23 ราย ข่าว

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เผยกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ มรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 23 ราย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 07:37 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. 69 ลุ้นเปิดตลาดเช้านี้ หลังปิดตลาดล่าสุด รูปพรรณอยู่ที่ 64,900

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. 69 ลุ้นเปิดตลาดเช้านี้ หลังปิดตลาดล่าสุด รูปพรรณอยู่ที่ 64,900

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2569
วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย

วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
ศาลสั่ง นักร้องดัง จ่ายอ่วม 450 ล้านบาท ชดใช้อดีตแม่บ้านถูกสุนัขขย้ำปางตาย

ศาลสั่ง นักร้องดัง จ่ายอ่วม 450 ล้านบาท ชดใช้อดีตแม่บ้านถูกสุนัขขย้ำปางตาย

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
คลิปวุ่น! นาทีคลื่นมหาชน เบียดเสียดหน้ากะอ์บะฮ์ ในพิธีฮัจญ์

คลิปวุ่น! นาทีคลื่นมหาชน เบียดเสียดหน้ากะอ์บะฮ์ ในพิธีฮัจญ์

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
Back to top button