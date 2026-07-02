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กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือ งดแชร์ภาพ-คลิปอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชน งดแชร์ภาพและคลิปอุบัติเหตุ รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ แม้เซ็นเซอร์แล้วบางส่วนก็ยังรุนแรง
จากกรณีเด็ก 11 ขวบ ขโมยรถกระบะของพ่อออกมาขับบนถนน ก่อนเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์ บริเวณบ้าน นาเวียงแก ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นเหตุให้มีพระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป และมีพระสงฆ์บาดเจ็บอีกหลายรูป ตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอความร่วมมือในการงดแชร์ภาพและคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพระธุดงค์ แม้จะมีการเซ็นเซอร์บางส่วนแล้ว ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
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อ้างอิงจาก : FB กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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