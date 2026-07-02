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อินฟลูฯ สาวสองกัมพูชา โดนลูกจระเข้งับ ขณะไลฟ์สดขายครีม หวังเรียกยอดคนดู

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 17:27 น.
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อินฟลูฯ สาวสองกัมพูชา โดนลูกจระเข้งับ ขณะไลฟ์สดขายครีม หวังเรียกยอดคนดู

อินฟลูฯ สาวสองกัมพูชา โดนลูกจระเข้งับ ขณะไลฟ์สดขายครีม โกรธจัดฟาดหลังจระเข้กลับโดนกระโจนใส่ซ้ำ หวังเรียกยอดคนดู

เพจเฟซบุ๊ก ส่องเขมร โพสต์คลิปวิดีโอไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ+ ชาวกัมพูชารายหนึ่ง ขณะกำลังถ่ายทอดสดขายครีมพร้อมนำลูกจระเข้มาร่วมไลฟ์ด้วย โดยอุ้มลูกจระเข้ขึ้นมานอนบนตัก

ปรากฏว่าลูกจระเข้งับเข้าที่แขนทันที จนเลือดออกซิบ ๆ อินฟลูฯ รายนี้พยายามใช้มือฟาดที่หลังของลูกจระเข้ แต่กลับยิ่งทำให้จระเข้โกรธ กระโจนขึ้นมาจะงับซ้ำอีกรอบ สุดท้ายทนไม่ไหว ต้องวิ่งออกจากไลฟ์ทันที

จังหวะลูกจระเข้แว้งกัดเข้าที่แขนของอินฟลูเอนเซอร์จนเลือดออก
FB/ ส่องเขมร

หลังหยุดพักรักษาแผล อินฟลูฯ รายเดิมกลับมาถ่ายคลิปใหม่อีกครั้ง โดยมีผ้าก๊อซพันแผลที่แขนปรากฏให้เห็น พร้อมกับลูกจระเข้ที่นอนอยู่ ทั้งนี้ อินฟลูฯ รายนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปกับจระเข้เป็นครั้งแรก แต่ยังมีคอนเทนต์อื่นที่ถ่ายคู่กับงูและสัตว์แปลกชนิดอื่น ๆ อีกด้วย

ชาวเน็ตไทยที่เห็นคลิปดังกล่าว ต่างแห่แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย เช่น “โมโหนะนั่นฝืนยิ้ม ” , “จบจากคลิปนี้คงเป็นอาหารแล้วมั้ง” , “ยังมีชีวิตอยู่มั้ยน้องเข้อะ” , “จระเข้ไม่เหลือแล้วแหละตอนนี้ เหลืออยู่ในหม้อต้มยำละ”

FB/ ส่องเขมร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 17:27 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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