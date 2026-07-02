เปิดรายชื่อ พระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป บาดเจ็บ 12 เด็ก 11 ชนพระธุดงค์มุกดาหาร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่รายชื่อผู้บาดเจ็บและมรณภาพจากเหตุ เด็ก 11 ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ บริเวณบ้านนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ยืนยันยอดพระภิกษุมรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 12 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 4 ราย รักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (SICU)
เหตุเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันเ เด็กชายวัย 11 ปี ขโมยรถกระบะของพ่อแม่ออกมาขับ ก่อนเสียหลักพุ่งชนคณะพระเดินธุดงค์ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนสายมุกดาหาร-ดอนตาล โดยคณะสงฆ์รวม 34 รูป เดินธุดงค์ออกจากตัวเมืองมุกดาหาร มุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี
รายชื่อพระภิกษุมรณภาพ 8 รูป
- พระภิกษุสำรวย ระวัง
- พระภิกษุศักดิ์ดา สีลา
- พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์
- พระภิกษุรัชตะ ทองบุราณ
- พระภิกษุคำสิงห์ ชัยเลิศ
- พระภิกษุโยธิน วรรณศรี
- พระภิกษุยุทธ พงศ์วิเศษ
- พระภิกษุนิคม อังกาบ
รายชื่อผู้บาดเจ็บสาหัส 4 ราย รักษาตัวในห้อง SICU
- พระภิกษุพิศิษย์ อ่อนยอง
- พระภิกษุสมเกียรติ มณีพรรัตนาชัย
- พระภิกษุสาคร คลังสูงเนิน
- ผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อ 1 ราย
รายชื่อผู้บาดเจ็บ 8 ราย
- พระภิกษุสุริยา เสียงใส รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชาย
- พระภิกษุกิตติพันธ์ ลาภธนาสาร รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
- พระภิกษุยงยุทธ์ กองแก้ว รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
- พระภิกษุอนุวัชร ภาษี รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
- นายประมวลศรี คำแพง รักษาตัวแผนกศัลยกรรมหญิง
- พระภิกษุเยือน หาญชัย รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
- ผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อ รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชาย
- ผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อ รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชาย
ทั้งนี้ ในบรรดาผู้บาดเจ็บมีฆราวาส 1 ราย คือนายประมวลศรี คำแพง ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 3 รายยังไม่ทราบชื่อ ซึ่งทางการอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนและแจ้งญาติต่อไป
ก่อนหน้านี้ พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ 5 รูป ก่อนที่พระซึ่งบาดเจ็บสาหัสจะมรณภาพเพิ่มที่โรงพยาบาล ทำให้ยอดรวมเพิ่มเป็น 8 รูป ขณะที่โรงพยาบาลมุกดาหารได้ประกาศขอรับบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่
ด้านตัวเด็กชายผู้ก่อเหตุ ตำรวจได้นำตัวไปยัง สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมประสานผู้ปกครองมาสอบหาสาเหตุที่แท้จริง โดยความคืบหน้าทางคดี เดอะไทยเกอร์จะรายงานต่อไป
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
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