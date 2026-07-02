ข่าวอาชญากรรม

เปิดรายชื่อ พระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป บาดเจ็บ 12 เด็ก 11 ชนพระธุดงค์มุกดาหาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 17:02 น.
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สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่รายชื่อผู้บาดเจ็บและมรณภาพจากเหตุ เด็ก 11 ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ บริเวณบ้านนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ยืนยันยอดพระภิกษุมรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 12 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 4 ราย รักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (SICU)

เหตุเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันเ เด็กชายวัย 11 ปี ขโมยรถกระบะของพ่อแม่ออกมาขับ ก่อนเสียหลักพุ่งชนคณะพระเดินธุดงค์ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนสายมุกดาหาร-ดอนตาล โดยคณะสงฆ์รวม 34 รูป เดินธุดงค์ออกจากตัวเมืองมุกดาหาร มุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อพระภิกษุมรณภาพ 8 รูป

  1. พระภิกษุสำรวย ระวัง
  2. พระภิกษุศักดิ์ดา สีลา
  3. พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์
  4. พระภิกษุรัชตะ ทองบุราณ
  5. พระภิกษุคำสิงห์ ชัยเลิศ
  6. พระภิกษุโยธิน วรรณศรี
  7. พระภิกษุยุทธ พงศ์วิเศษ
  8. พระภิกษุนิคม อังกาบ

รายชื่อผู้บาดเจ็บสาหัส 4 ราย รักษาตัวในห้อง SICU

  1. พระภิกษุพิศิษย์ อ่อนยอง
  2. พระภิกษุสมเกียรติ มณีพรรัตนาชัย
  3. พระภิกษุสาคร คลังสูงเนิน
  4. ผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อ 1 ราย

รายชื่อผู้บาดเจ็บ 8 ราย

  1. พระภิกษุสุริยา เสียงใส รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชาย
  2. พระภิกษุกิตติพันธ์ ลาภธนาสาร รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
  3. พระภิกษุยงยุทธ์ กองแก้ว รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
  4. พระภิกษุอนุวัชร ภาษี รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
  5. นายประมวลศรี คำแพง รักษาตัวแผนกศัลยกรรมหญิง
  6. พระภิกษุเยือน หาญชัย รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชายออร์โธปิดิกส์
  7. ผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อ รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชาย
  8. ผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อ รักษาตัวแผนกศัลยกรรมชาย

ทั้งนี้ ในบรรดาผู้บาดเจ็บมีฆราวาส 1 ราย คือนายประมวลศรี คำแพง ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 3 รายยังไม่ทราบชื่อ ซึ่งทางการอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนและแจ้งญาติต่อไป

ก่อนหน้านี้ พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ 5 รูป ก่อนที่พระซึ่งบาดเจ็บสาหัสจะมรณภาพเพิ่มที่โรงพยาบาล ทำให้ยอดรวมเพิ่มเป็น 8 รูป ขณะที่โรงพยาบาลมุกดาหารได้ประกาศขอรับบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่

ด้านตัวเด็กชายผู้ก่อเหตุ ตำรวจได้นำตัวไปยัง สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมประสานผู้ปกครองมาสอบหาสาเหตุที่แท้จริง โดยความคืบหน้าทางคดี เดอะไทยเกอร์จะรายงานต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 17:02 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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