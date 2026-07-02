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วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 17:08 น.
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วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย

วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยนโชว์รูมใน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตชาวแล้วกว่า 1,000 ราย

วิกฤตคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกินขีดจำกัด กระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนอย่างหนัก จนชาวปารีสต้องหาวิธีรับมือแบบเฉพาะหน้า ด้วยการแห่เข้าไปใช้บริการภายใน IKEA (อิเกีย) เพื่ออาศัยความเย็นจากเครื่องปรับอากาศของร้านเป็นที่คลายร้อน

บรรยากาศภายในร้านเต็มไปด้วยผู้คนที่มานอนตากแอร์หนีร้อนกันเต็มทั้งบนเตียง โซฟา และเก้าอี้นวมของโชว์รูมที่ทาง IKEA จัดโชว์เอาไว้ประกอบการขาย หลายคนมานั่งเล่นโทรศัพท์หรือพักผ่อนยาวเพื่อหลบไอแดดช่วงที่ร้อนจัดที่สุดของวัน

ภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดีย หลายคนมองว่าเป็นไอเดียที่ชาญฉลาดและเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงในครั้งนี้ ที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีของฝรั่งเศส ถึงขนาดที่ทางการฝรั่งเศสต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุด โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน และกิจกรรมกลางแจ้งถูกระงับเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รายงานว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่าอ 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มว่าตัวเลขดังกล่าวอาจพุ่งสูงขึ้นหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้น

ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย-1

ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย-2

ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย-4

ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย-5

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อ้างอิงจาก : ndtv, X @MisyDP

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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