วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตแล้วกว่าพันราย
วิกฤตฮีทเวฟ! ชาวปารีส เปลี่ยนโชว์รูมใน IKEA เป็นศูนย์พักพิงคลายร้อน หลังคลื่นความร้อน คร่าชีวิตชาวแล้วกว่า 1,000 ราย
วิกฤตคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกินขีดจำกัด กระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนอย่างหนัก จนชาวปารีสต้องหาวิธีรับมือแบบเฉพาะหน้า ด้วยการแห่เข้าไปใช้บริการภายใน IKEA (อิเกีย) เพื่ออาศัยความเย็นจากเครื่องปรับอากาศของร้านเป็นที่คลายร้อน
บรรยากาศภายในร้านเต็มไปด้วยผู้คนที่มานอนตากแอร์หนีร้อนกันเต็มทั้งบนเตียง โซฟา และเก้าอี้นวมของโชว์รูมที่ทาง IKEA จัดโชว์เอาไว้ประกอบการขาย หลายคนมานั่งเล่นโทรศัพท์หรือพักผ่อนยาวเพื่อหลบไอแดดช่วงที่ร้อนจัดที่สุดของวัน
ภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดีย หลายคนมองว่าเป็นไอเดียที่ชาญฉลาดและเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงในครั้งนี้ ที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีของฝรั่งเศส ถึงขนาดที่ทางการฝรั่งเศสต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุด โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน และกิจกรรมกลางแจ้งถูกระงับเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รายงานว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่าอ 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มว่าตัวเลขดังกล่าวอาจพุ่งสูงขึ้นหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้น
People in Paris at IKEA to get some AC relief from the heat wave. pic.twitter.com/MtVI0ju8Qh
— Misy7 (@MisyDP) June 29, 2026
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