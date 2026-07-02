ออย แสงศิลป์ ทำใจไม่ได้ เห็นคลิปเด็ก 11 ขับรถชนพ่อดับ ยอมรับทำอะไรไม่ถูก
ออย แสงศิลป์ บินด่วนกลับบ้านหลังสูญเสียพ่อจากเหตุเด็ก 11 ปีขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ ยอมรับตรง ๆ ยังทำอะไรไม่ถูก เห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรับไม่ได้
เคลื่อนไหวครั้งแรกสำหรับนักร้องหนุ่ม ออย แสงศิลป์ หลังทราบข่าวเด็กวัย 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนพระธุดงค์ที่เดินริมถนนบริเวณทางเข้าห้วยสิงห์ บ้านนาสีนวล จ.มุกดาหาร ส่งผลให้พระธุดงค์มรณภาพ 8 รูป ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือพ่อแท้ ๆ ของออย แสงศิลป์
หลังจากทราบข่าวเจ้าตัวจองตัวเครื่องบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังจุดหมายท่าอากาศยาน จ.นครพนม เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเดินทางวันนี้ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.00 น.
ขณะที่ เพจ ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด Soundmehang Record โพสต์ข้อความอาลัยหลัง ออย แสงศิลป์ สูญเสียพ่อ ระบุว่า
“ชีวิตคนเราไม่แน่นอนซะจริง ออย แสงศิลป์ เอ้ย หลังจากซุ่มทำเพลงมาหลายเดือน ก็ได้ฤกษ์ที่จะปล่อยเพลงใหม่ เพลงแชทกับอ้าย คาสายนำเขา ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ที่มีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลาม หลายคนที่อยากฟังเพลงเต็มเร็วๆ แต่แล้วเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิด อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดก็มาพรากพ่ออันเป็นที่เคารพรัก จากไปอย่างไม่มีวันกลับ พ่อที่ตอนนี้อยู่ในสมณเพศ พระธุดงค์รอนแรมเพื่อแสวงบุญตามรอยพระสัมมา แต่กลับได้รับอุบัติเหตุอันไม่น่าเกิดขึ้นจนได้
..เรื่องที่จะปล่อยเพลงแชทกับอ้ายคาสายนำเขา ในวันที่ 4กค. ตามกำหนดการเดิม หรือหยุดการทำงานเพลงไปก่อน ขอให้อยู่ในการตัดสินใจของออยนะครับ ผมในนามผู้บริหารค่ายเพลงซาวด์มีแฮง ยอมรับกับการตัดสินใจของน้องในครั้งนี้อย่างเต็มใจ
และในนามพี่ชาย ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับน้อง ขอให้เข้มแข็ง ก้าวผ่านความทุกข์โดยเร็ววัน
รักและห่วงใย กบ ซาวด์มีแฮง 2 ก.ค. 69”
ฝั่งออยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวขอบคุณซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด ระบุข้อความว่า “ขอบคุณพี่กบและทีมงานทุกคนที่ช่วยประสานงานให้คับผม ตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน” และตั้งคำถามถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นว่า “ทำไมกล้าปล่อยให้เด็กขับรถออกมาแบบนี้”
ล่าสุด หนุ่มออยออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังได้เห็นคลิปอุบัติเหตุ เผยความในใจว่า “ผมเห็นละผมรับไม่ได้เลยจริง ๆ ถึงผมจะเสียใจ แต่ผมก็ขอแสดงความกับอีกหลายครอบครัวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ”
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