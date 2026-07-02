ปิดตำนาน วิกเตอร์ วิลลิส ผู้แต่งเพลง YMCA ราชาดิสโก้ เสียชีวิตแล้ว

ปิดตำนานราชาดิสโก้ วิกเตอร์ วิลลิส นักร้องนำวง Village People เสียชีวิตกะทันหันในวัย 74 ปี หลังป่วยหนักเฉียบพลัน เผยประวัติผู้สร้างสรรค์เพลงฮิต YMCA ทั่วโลก
วิกเตอร์ วิลลิส นักร้องนำผู้เป็นตำนานของวงดิสโก้ชื่อดังแห่งยุค 70 อย่าง Village People เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี หลังจากต่อสู้กับอาการป่วยที่รุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ท่ามกลางความอาลัยของแฟนเพลงทั่วโลกและบุคคลสำคัญระดับประเทศ
เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของวง Village People และ คาเรน-ฮัฟฟ์ วิลลิส ภรรยาของเขา ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้าว่า วิกเตอร์ วิลลิส เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้
วิกเตอร์ วิลลิส เติบโตมากับการร้องเพลงกอสเปลในโบสถ์ ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการดนตรีแจ๊ส โซล และละครเวทีบรอดเวย์ จนกระทั่งในปี 2520 เขาได้พบกับโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศส ฌัก โมราลี ซึ่งชวนเขามาร่วมทำโปรเจกต์วง Village People วงดนตรีนี้สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพลักษณ์การแต่งตัวเป็นชายชาติทหารและอาชีพต่าง ๆ โดยวิลลิสจะสลับบทบาทระหว่างการเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
นอกจากจะเป็นนักร้องนำที่มีเสียงร้องอันทรงพลังแล้ว เขายังเป็นผู้ร่วมแต่งเพลงฮิตระดับตำนานมากมาย เช่น Go West, In The Navy และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง YMCA ที่วางจำหน่ายในปี 2521 ซึ่งสามารถขึ้นอันดับ 1 ได้ถึง 17 ประเทศทั่วโลก และกลายเป็นเพลงที่สร้างท่าเต้นยอดฮิตในงานสังสรรค์มาจนถึงทุกวันนี้
มรสุมชีวิต ปัญหายาเสพติด และการทวงคืนลิขสิทธิ์เพลง
แม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่วิลลิสตัดสินใจลาออกจากวงในปี 2522 หลังจากนั้นเขาต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างหนักจากความผิดหวังในอาชีพศิลปินเดี่ยว จนหันไปพึ่งพายาเสพติดในช่วงยุค 80-90 ก่อนจะสามารถหักดิบและเข้ารับการบำบัดรักษาจนหายขาดได้สำเร็จในปี 2549
หลังจากชีวิตเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง เขาได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาคนที่สองซึ่งเป็นทนายความ ยื่นฟ้องต่อสู้คดีชั้นศาลเพื่อทวงคืนสิทธิ์ในผลงานเพลงที่เขาเคยแต่งไว้ จนกระทั่งในปี 2558 คณะลูกขุนศาลรัฐบาลกลางมีคำตัดสินให้วิลลิสได้รับกรรมสิทธิ์ในส่วนแบ่ง 50% ของเพลงฮิต 13 เพลง รวมถึงเพลง YMCA ส่งผลให้เขาได้กลับมาร่วมงานกับวงอีกครั้งในปี 2560
เพลง YMCA ได้กลายเป็นเพลงประจำตัวที่ โดนัลด์ ทรัมป์ มักนำไปเปิดในติตามงานปราศรัยทางการเมือง ซึ่งในอดีตวิลลิสเคยแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยและขอให้หยุดนำเพลงไปใช้ แต่ด้วยข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ ทำให้ไม่สามารถสั่งห้ามได้
ทว่าในเดือนมกราคม 2568 วิลลิสได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนเพลงด้วยการนำวง Village People ไปขึ้นแสดงเพลงนี้ในงานฉลองก่อนพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ บอกว่าเขาต้องการให้ดนตรีทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในชาติเข้าด้วยกันโดยไม่ยอมให้อคติทางการเมืองมาแบ่งแยก
หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิต ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social มีใจความว่า พวกเรารักวิกเตอร์และบทเพลงอันยอดเยี่ยมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของพวกเขา เราจะระลึกถึงวิกเตอร์ทุกครั้งที่เพลง YMCA ถูกเปิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ยอดเยี่ยมและสมาชิกในวงของเขา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: