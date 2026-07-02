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ปิดตำนาน วิกเตอร์ วิลลิส ผู้แต่งเพลง YMCA ราชาดิสโก้ เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 20:12 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:41 น.
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ปิดตำนานราชาดิสโก้ วิกเตอร์ วิลลิส นักร้องนำวง Village People เสียชีวิตกะทันหันในวัย 74 ปี หลังป่วยหนักเฉียบพลัน เผยประวัติผู้สร้างสรรค์เพลงฮิต YMCA ทั่วโลก

วิกเตอร์ วิลลิส นักร้องนำผู้เป็นตำนานของวงดิสโก้ชื่อดังแห่งยุค 70 อย่าง Village People เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี หลังจากต่อสู้กับอาการป่วยที่รุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ท่ามกลางความอาลัยของแฟนเพลงทั่วโลกและบุคคลสำคัญระดับประเทศ

เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของวง Village People และ คาเรน-ฮัฟฟ์ วิลลิส ภรรยาของเขา ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้าว่า วิกเตอร์ วิลลิส เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้

วิกเตอร์ วิลลิส เติบโตมากับการร้องเพลงกอสเปลในโบสถ์ ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการดนตรีแจ๊ส โซล และละครเวทีบรอดเวย์ จนกระทั่งในปี 2520 เขาได้พบกับโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศส ฌัก โมราลี ซึ่งชวนเขามาร่วมทำโปรเจกต์วง Village People วงดนตรีนี้สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพลักษณ์การแต่งตัวเป็นชายชาติทหารและอาชีพต่าง ๆ โดยวิลลิสจะสลับบทบาทระหว่างการเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเรือ

นอกจากจะเป็นนักร้องนำที่มีเสียงร้องอันทรงพลังแล้ว เขายังเป็นผู้ร่วมแต่งเพลงฮิตระดับตำนานมากมาย เช่น Go West, In The Navy และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง YMCA ที่วางจำหน่ายในปี 2521 ซึ่งสามารถขึ้นอันดับ 1 ได้ถึง 17 ประเทศทั่วโลก และกลายเป็นเพลงที่สร้างท่าเต้นยอดฮิตในงานสังสรรค์มาจนถึงทุกวันนี้

มรสุมชีวิต ปัญหายาเสพติด และการทวงคืนลิขสิทธิ์เพลง

แม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่วิลลิสตัดสินใจลาออกจากวงในปี 2522 หลังจากนั้นเขาต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างหนักจากความผิดหวังในอาชีพศิลปินเดี่ยว จนหันไปพึ่งพายาเสพติดในช่วงยุค 80-90 ก่อนจะสามารถหักดิบและเข้ารับการบำบัดรักษาจนหายขาดได้สำเร็จในปี 2549

หลังจากชีวิตเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง เขาได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาคนที่สองซึ่งเป็นทนายความ ยื่นฟ้องต่อสู้คดีชั้นศาลเพื่อทวงคืนสิทธิ์ในผลงานเพลงที่เขาเคยแต่งไว้ จนกระทั่งในปี 2558 คณะลูกขุนศาลรัฐบาลกลางมีคำตัดสินให้วิลลิสได้รับกรรมสิทธิ์ในส่วนแบ่ง 50% ของเพลงฮิต 13 เพลง รวมถึงเพลง YMCA ส่งผลให้เขาได้กลับมาร่วมงานกับวงอีกครั้งในปี 2560

เพลง YMCA ได้กลายเป็นเพลงประจำตัวที่ โดนัลด์ ทรัมป์ มักนำไปเปิดในติตามงานปราศรัยทางการเมือง ซึ่งในอดีตวิลลิสเคยแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยและขอให้หยุดนำเพลงไปใช้ แต่ด้วยข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ ทำให้ไม่สามารถสั่งห้ามได้

ทว่าในเดือนมกราคม 2568 วิลลิสได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนเพลงด้วยการนำวง Village People ไปขึ้นแสดงเพลงนี้ในงานฉลองก่อนพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ บอกว่าเขาต้องการให้ดนตรีทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในชาติเข้าด้วยกันโดยไม่ยอมให้อคติทางการเมืองมาแบ่งแยก

หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิต ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social มีใจความว่า พวกเรารักวิกเตอร์และบทเพลงอันยอดเยี่ยมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของพวกเขา เราจะระลึกถึงวิกเตอร์ทุกครั้งที่เพลง YMCA ถูกเปิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ยอดเยี่ยมและสมาชิกในวงของเขา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 20:12 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:41 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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