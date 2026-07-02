ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ร่วมยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ม.สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวน เข้าศึกษาต่อหลักสูตร Master of Science in Learning, Design, and Technology ที่ ม.สแตนฟอร์ด
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้โพสต์แจ้งข่าวอ้นน่าชื่นชมของศิษย์เก่าจากคณะครุศาสตร์ ได้รับทุนรัฐบาลเต็มจำนวน สำหรับการไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในหลักสูตร Master of Science in Learning, Design, and Technology
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ ลักษณะสุต ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ (Unconditional Offer) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ก่อนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในหลักสูตร Master of Science in Learning, Design, and Technology ด้วยทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของโลกด้านการศึกษา”
อ้างอิงจาก : FB คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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