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ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:42 น.
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ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ร่วมยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ม.สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวน เข้าศึกษาต่อหลักสูตร Master of Science in Learning, Design, and Technology ที่ ม.สแตนฟอร์ด

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้โพสต์แจ้งข่าวอ้นน่าชื่นชมของศิษย์เก่าจากคณะครุศาสตร์ ได้รับทุนรัฐบาลเต็มจำนวน สำหรับการไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในหลักสูตร Master of Science in Learning, Design, and Technology

“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ ลักษณะสุต ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ (Unconditional Offer) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ก่อนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในหลักสูตร Master of Science in Learning, Design, and Technology ด้วยทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของโลกด้านการศึกษา”

ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด-2 ยินดี_-ศิษย์เก่าครุศาสตร์-สวนสุนันทา-คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ-มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด-1

อ้างอิงจาก : FB คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:42 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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