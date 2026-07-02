Canva ในไทยล่ม! อัปโหลดภาพไม่ได้ กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย
Canva Status ยืนยันเหตุขัดข้องบางพื้นที่ อัปโหลดรูปภาพไม่ได้
Canva ล่ม กลายเป็นประเด็นที่ผู้ใช้งานต้องจับตา หลังมีรายงานปัญหาการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออกแบบออนไลน์ Canva เพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย โดยกราฟจาก Downdetector ที่ผู้ใช้แนบมาแสดงจำนวนรายงานปัญหาพุ่งขึ้นชัดเจนบริเวณเวลาประมาณ 15.00 น.
จากภาพกราฟ Downdetector หัวข้อ “Canva problems reported in the last 24 hours” พบว่า ก่อนหน้านี้รายงานปัญหาอยู่ในระดับต่ำแทบตลอดวัน ก่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงบ่าย สอดคล้องกับอาการที่ผู้ใช้บางส่วนอาจพบ เช่น หน้าเว็บโหลดช้า เข้าโปรเจกต์ไม่ได้ เซฟงานช้า หรือแก้ไขดีไซน์สะดุด
จากภาพสถานะล่าสุดของ Canva Status ระบุหัวข้อ “Some users may have issues accessing Canva” พร้อมข้อความอัปเดตเวลา 19.12 น. AEST ว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างตรวจสอบปัญหานี้ โดยก่อนหน้านั้นเวลา 19.10 น. AEST Canva ระบุว่า ผู้ใช้อาจพบข้อผิดพลาดระหว่างอัปโหลดสื่อเข้าไปในงานออกแบบของ Canva
เมื่อเทียบเป็นเวลาไทย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราว 16.10–16.12 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องอัปโหลดรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์สื่อเข้าโปรเจกต์ Canva อาจเจออาการโหลดไม่ขึ้น อัปโหลดไม่สำเร็จ หรือระบบตอบสนองช้ากว่าปกติ
แหล่งอ้างอิง : Canva Status, Downdetector
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