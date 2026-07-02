ข่าว

Canva ในไทยล่ม! อัปโหลดภาพไม่ได้ กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:19 น.
78
Canva ล่ม ผู้ใช้รายงานปัญหา กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย อัปโหลดภาพไม่ได้

Canva Status ยืนยันเหตุขัดข้องบางพื้นที่ อัปโหลดรูปภาพไม่ได้

Canva ล่ม กลายเป็นประเด็นที่ผู้ใช้งานต้องจับตา หลังมีรายงานปัญหาการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออกแบบออนไลน์ Canva เพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย โดยกราฟจาก Downdetector ที่ผู้ใช้แนบมาแสดงจำนวนรายงานปัญหาพุ่งขึ้นชัดเจนบริเวณเวลาประมาณ 15.00 น.

จากภาพกราฟ Downdetector หัวข้อ “Canva problems reported in the last 24 hours” พบว่า ก่อนหน้านี้รายงานปัญหาอยู่ในระดับต่ำแทบตลอดวัน ก่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงบ่าย สอดคล้องกับอาการที่ผู้ใช้บางส่วนอาจพบ เช่น หน้าเว็บโหลดช้า เข้าโปรเจกต์ไม่ได้ เซฟงานช้า หรือแก้ไขดีไซน์สะดุด

รายงานแคนวาล่ม
Downdetector

จากภาพสถานะล่าสุดของ Canva Status ระบุหัวข้อ “Some users may have issues accessing Canva” พร้อมข้อความอัปเดตเวลา 19.12 น. AEST ว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างตรวจสอบปัญหานี้ โดยก่อนหน้านั้นเวลา 19.10 น. AEST Canva ระบุว่า ผู้ใช้อาจพบข้อผิดพลาดระหว่างอัปโหลดสื่อเข้าไปในงานออกแบบของ Canva

Canva Status ระบุหัวข้อ “Some users may have issues accessing Canva”

เมื่อเทียบเป็นเวลาไทย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราว 16.10–16.12 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องอัปโหลดรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์สื่อเข้าโปรเจกต์ Canva อาจเจออาการโหลดไม่ขึ้น อัปโหลดไม่สำเร็จ หรือระบบตอบสนองช้ากว่าปกติ

แหล่งอ้างอิง : Canva Status, Downdetector

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

52 วินาที ที่แล้ว
กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือ งดแชร์ภาพ-คลิปอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ ข่าว

กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือ งดแชร์ภาพ-คลิปอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ เผยสูญเสียพ่อจากเหตุเด็ก 11 ปีขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ ข่าว

ออย แสงศิลป์ ทำใจไม่ได้ เห็นคลิปเด็ก 11 ขับรถชนพ่อดับ ยอมรับทำอะไรไม่ถูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดรายชื่อ พระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป บาดเจ็บ 12 เด็ก 11 ชนพระธุดงค์มุกดาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ส. ยึดเฮโรอีน 24 กก. ต้นทางจาก จ.เลย ซุกเสื้อไหม-ซองกาแฟ ส่งต่างประเทศ ข่าว

ป.ป.ส. ยึดเฮโรอีน 24 กก. ต้นทางจาก จ.เลย ซุกเสื้อไหม-ซองกาแฟ เตรียมส่งตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ข่าว

ยินดี! ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าทุนรัฐบาลเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชนพระ มรณภาพ บาปแค่ไหน กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไหม ข่าวอาชญากรรม

เด็กชนพระ มรณภาพ บาปแค่ไหน กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Canva ล่ม ผู้ใช้รายงานปัญหา กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย อัปโหลดภาพไม่ได้ ข่าว

Canva ในไทยล่ม! อัปโหลดภาพไม่ได้ กราฟ Downdetector พุ่งช่วงบ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ท้องถิ่นโคราชแจงด่วน 4 คนสอบติด ไม่รายงานตัว ยันไม่พัวพันทุจริต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ยังอยู่ในอาการตกใจ ประสาน อสม.เข้าดูแล ข่าว

อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ยังอยู่ในอาการตกใจ ประสาน อสม.เข้าดูแล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เด็กเผย แจ้งตำรวจแล้ว แต่ไม่ทันพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ จ่อดำเนินคดีผู้ปกครอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๋ ภัคจีรา ร่วมยินดี เฟี้ยต มธุกร อดีตสามี เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์ บันเทิง

โอ๋ ภัคจีรา ร่วมยินดี เฟี้ยต มธุกร อดีตสามี เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เผยกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ มรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 23 ราย ข่าว

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เผยกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ มรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 23 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เผยคนไทยแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 สร้างยอดทะลุ 500 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าช่วยเด็ก 16 คน พร้อมรวบผู้ปกครอง ขังเด็กในห้องเดียวกันนาน 4 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ เผยหนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพคือพ่อแท้ ๆ ข่าว

ออย แสงศิลป์ หัวใจสลาย! หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพคือพ่อแท้ ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ งบพุ่งไม่หยุด แตะ 94,200 ล้าน ปีงบ 2570 เศรษฐกิจ

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ งบพุ่งไม่หยุด แตะ 94,200 ล้าน ปีงบ 2570

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชาแจงมาตรา 73 เด็ก 11 ขวบชนพระธุดงค์ดับ 8 ไม่ต้องรับโทษ ข่าว

ทนายเดชาแจงมาตรา 73 เด็ก 11 ขวบชนพระธุดงค์ดับ 8 ไม่ต้องรับโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพรรี่ แนะ “ผปค.ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ” หลังเด็ก 11 ขโมยรถพ่อ ก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณะ-บาดเจ็บหลายรูป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ภาพคู่ทูลกระหม่อมพ่อ ทรงล่องแม่น้ำแซน ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ ภาพครอบครัว ขณะเสด็จเยือนฝรั่งเศส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นแล้วคุ้น! กัมพูชา ถ่ายหนังเรื่องใหม่ ชาวเน็ตสะดุดชุดนักแสดง เหมือน &quot;แนนโน๊ะ&quot; ข่าวต่างประเทศ

เห็นแล้วคุ้น! กัมพูชา ถ่ายหนังเรื่องใหม่ ชาวเน็ตสะดุดชุดนักแสดง เหมือน “แนนโน๊ะ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัดมุกดาหารเปิดภาพ ขบวนพระก่อนออกธุดงค์ ล่าสุดมรณภาพแล้ว 8 รูป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ทนายบุญ เจ้าของรอยยิ้มหวาน ที่ทำหัวใจนักเรียนโหนกระแสละลาย บันเทิง

แห่ขอวาร์ป ทนายบุญ เจ้าของรอยยิ้มหวาน ที่ทำหัวใจนักเรียนโหนกระแสละลาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พระธุดงค์รอดตายหวุดหวิด อ้างปาฏิหาริย์เสียงกระซิบ ก่อน ดช. 11 ขับกระบะซิ่งพุ่งชนคณะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:19 น.
78
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569

เปิดรายชื่อ พระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป บาดเจ็บ 12 เด็ก 11 ชนพระธุดงค์มุกดาหาร

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
เด็กชนพระ มรณภาพ บาปแค่ไหน กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไหม

เด็กชนพระ มรณภาพ บาปแค่ไหน กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไหม

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์

สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์

เผยแพร่: 2 กรกฎาคม 2569
Back to top button