สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับศพพระธุดงค์มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์
สมเด็จพระสังฆราช ทรงปลงธรรมสังเวชเหตุสลดรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ จ.มุกดาหาร โปรดรับศพไว้ในพระอนุเคราะห์ ประทานปัจจัยเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทุกรูป
จากกรณีอุบัติเหตุสลดเด็กวัย 11 ปี แอบนำรถยนต์ของผู้ปกครองมาขับก่อนพุ่งชนพระธุดงค์ ขณะเดินริมถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จากคณะธุดงค์ 34 รูป มีพระมรณภาพ 8 รูป และบาดเจ็บจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่แถลงการณ์หลังอุบัติเหตุพระธุดงค์ถูกรถชนมรณภาพ ความว่า
ด้วยความทราบฝ่าพระบาท เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ปลายทางอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูป
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงปลงธรรมสังเวช และมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอด ทั้งนี้ โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทน์ 1 ช่อ ไปในการฌาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูป
อนึ่ง มีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูป ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะ และโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไป
ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ออย แสงศิลป์ หัวใจสลาย! หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพคือพ่อแท้ ๆ
- เปิดหลักกรรม เด็กชนพระธุดงค์ มรณภาพ 5 รูป บาปอะไรบ้าง กฎทางโลกเอาผิดได้ไหม
- อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ยังอยู่ในอาการตกใจ ประสาน อสม.เข้าดูแล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: