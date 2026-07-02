ท้องถิ่นโคราชแจงด่วน 4 คนสอบติด ไม่รายงานตัว ยันไม่พัวพันทุจริต
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเผยหลังพิธีบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น 191 อัตรา 1 ก.ค. 2569 พบ 4 รายขาดรายงานตัว 2 รายเป็นตำรวจสละสิทธิ์ อีก 2 รายป่วยและเอกสารไม่ครบ
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาแจงกรณีผู้สอบแข่งขันติดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 รายไม่มารายงานตัวในพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแต่อย่างใด
พิธีจัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง) อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุ ร่วมกับนายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวศาลา
นายอนันต์เปิดเผยว่า การบรรจุครั้งนี้เป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 3 มีผู้ได้รับการบรรจุรวม 191 คน แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 179 คน เทศบาล 11 คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน โดยมีผู้มารายงานตัวจริง 187 คน
อีก 4 คนที่ไม่มารายงานตัว แบ่งเป็นผู้ชาย 2 ราย ซึ่งปัจจุบันรับราชการตำรวจและสอบติดตำแหน่งท้องถิ่นด้วย แต่ตัดสินใจสละสิทธิ์ทั้งคู่ ส่วนรายที่ 3 เป็นผู้หญิง มีโรคประจำตัวและอาการป่วย จึงขอสละสิทธิ์เช่นกัน และรายที่ 4 เป็นผู้หญิง เอกสารประกอบการรายงานตัวไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่า ทั้ง 4 รายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายต้องสงสัยทุจริตการสอบแข่งขัน โดยแต่ละรายมีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ พร้อมยันกระบวนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใส
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