อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ยังอยู่ในอาการตกใจ ประสาน อสม.เข้าดูแล
อาการล่าสุด คณะพระธุดงค์ บาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป และอยู่ในอาการตกใจ หลังถูกเด็ก 11 ขโมยรถพ่อ ขับพุ่งชน ทำพระมรณภาพ 8 รูป ประสาน อสม.เข้าดูแล
จากกรณีเด็ก 11 ขวบ ขโมยรถกระบะของพ่อออกมาขับบนถนน ก่อนเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์ บริเวณบ้าน นาเวียงแก ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นเหตุให้มีพระสงฆ์มรณภาพ 8 รูป และมีพระสงฆ์บาดเจ็บอีกหลายรูป ตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดหน้าเพจเฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของพระสงฆ์จำนวน 15 รูป ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ให้รถไปรับมาพักที่วัด พร้อมประสานงาน อสม. เข้ามาดูแลใกล้ชิด
“คณะพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 15 รูป ในเบื้องต้นให้รถทางวัดไปรับมาพักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประสานงานเอกสารผู้เสียชีวิต ให้ทาง อสม. มาเฝ้าดูอาการ และพูดคุย ทุกรูปอยู่ในอาการตะลึงตกใจอยู่ คงให้พักจนกว่าจะดำเนินการต่อไป พระวิฑูรวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ให้การดูแลเบื้องต้น”
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อ้างอิงจาก : FB วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
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