แม่เด็กเผย แจ้งตำรวจแล้ว แต่ไม่ทันพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ จ่อดำเนินคดีผู้ปกครอง
แม่เด็กอายุ 11 เผย แจ้งตำรวจแล้ว หลังลูกขโมยรถแต่งไม่ทัน พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ มรณภาพ 8 รูป ตำรวจอาจดำเนินคดีผู้ปกครองด้วย
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์พยาบาลเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ พบว่ามีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันทีประมาณ 5 รูป ก่อนที่จะมรณภาพอีก 3 รูป รวม 8 รูป บาดเจ็บ 23 รายนั้น
ล่าสุดแม่ของเด็กชายได้เดินทางมาให้ปากคำ สภ.เมืองมุกดาหาร โดยบอกว่า ลูกชายได้ขโมยรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ออกมาจากบ้าน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุลักษณะนี้ เมื่อรู้ว่าลูกชายขโมยรถออกไป ก็ได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 เพื่อให้ช่วยสกัดรถยนต์คันดังกล่าวแต่ไม่ทัน รถมาเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนมรณภาพและบาดเจ็บดังกล่าว
ด้าน พล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เปิดเผยว่า ตอนนี้เด็กยังช็อกให้การไม่ได้ การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กต้องมีกระบวนการทางสหวิชาชีพ ในการสอบสวนที่มาที่ไป ในการนำรถออกมาใช้ และนำรถไปพิสูจน์หลักฐานว่าเกิดเหตุได้อย่างไร
สำหรับกรอบการใช้เวลาในการสอบสวนนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะตอนนี้เด็กยังช็อกอยู่ ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ โดยได้เชิญผู้ปกครองที่ดูแลเด็กมาสอบถาม
ส่วนการดำเนินคดีนั้น ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งอาจดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วย เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง 15 ปี
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