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ระทึก! นทท. แตกตื่น พาวเวอร์แบงก์ระเบิดคากระเป๋า ไฟไหม้ควันโขมงดิสนีย์แลนด์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:38 น.
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พาวเวอร์แบงก์ระเบิดไฟลุกเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนีย

นาทีระทึก! ไฟไหม้ในเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พนักงานรุดสกัดเพลิงทันควัน เผยสาเหตุพาวเวอร์แบงก์ลูกค้าระเบิด ยืนยันไม่มีู้บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2669 สำนักข่าวต่างแระเทศ รายงานเหตุเพลิงไหม้ที่เครื่องเล่น It’s a Small World ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ แคลิฟอร์เนีย คลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณ จากนั้นพนักงานสวนสนุกรีบวิ่งเข้ามาจัดการสถานการณ์อย่างรวดเร็ว มีพนักงานในชุดคอสตูมคนหนึ่งนำถังดับเพลิงมาฉีดสกัดเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้บริเวณเรือของเครื่องเล่น

ผู้โพสต์ภาพเหตุการณ์เล่าว่า ต้นเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้มาจากตัวเครื่องเล่น แต่เกิดจากแบตเตอรี่สำรอง หรือ พาวเวอร์แบงก์ ของนักท่องเที่ยวระเบิด ไม่ใช่ความผิดของสวนสนุก ขณะที่ผู้ใช้งานอีกคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์อธิบายว่า เด็กคนหนึ่งวางกระเป๋าที่มีแบตเตอรี่สำรองแบบแม่เหล็กชิ้นใหม่ไว้ระหว่างขา ก่อนกระเป๋าใบนั้นจะเกิดไฟลุกไหม้

จากนั้นมีพนักงานของดิสนีย์เข้ามาแสดงความคิดเห็นยืนยันเรื่องนี้ พร้อมระบุเพิ่มเติมว่าตัวเครื่องเล่นไม่ได้รับความเสียหาย และทุกคนในเหตุการณ์ปลอดภัยดี อย่างไรก็ตามดิสนีย์ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์ไฟไหม้ในสวนสนุกครั้งนี้ ทำให้นึกถึงเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายน 2568 เกิดกลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยปกคลุมเหนือลานจอดรถ Pixar Pals ในรีสอร์ตเมืองอนาไฮม์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่ระงับเหตุ พบต้นเพลิงมาจากรถยนต์โตโยต้า RAV4 ที่ไฟลุกไหม้ เปลวไฟลุกลามไปยังรถยนต์คันอื่นอีก 2-3 คันอย่างรวดเร็ว

โฆษกหน่วยดับเพลิงให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวลอสแอนเจลิสไทมส์ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเพลิงลุกลามไปยังรถคันอื่นแล้ว ด้าน จาค็อบ กัลลาเชอร์ จ่าสิบตำรวจเมืองอนาไฮม์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็ว ในเวลานั้นโลกออนไลน์เต็มไปด้วยภาพรถยนต์ถูกไฟลุกท่วมและกลุ่มควันลอยเหนือสวนสนุก

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 16:38 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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