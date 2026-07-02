ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เผยกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ มรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 23 ราย
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เผยกระบะพุ่งชนพระภิกษุ 34 รูปขณะเดินธุดงค์ มรณภาพรวม 8 รูป บาดเจ็บอีก 23 ราย จังหวัดเร่งช่วยเหลือ จ่ายเยียวยารายละ 5 แสนบาท
2 ก.ค. 2569 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมุกดาหาร ชั้น 5 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์วิลาศ นิรนทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พล.ต.ตไพโรจน์ ไทพุทรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง 2034 ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอ ดอนตาล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระภิกษุสงฆ์ 34 รูป ฆราวาส 5 คน เบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ 5 รูป และมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก 3 รูป รวมเป็น 8 รูป ทีมอาสาสมัครกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินได้เข้าเผชิญพื้นที่เกิดเหตุภายใน 10 นาทีและส่งต่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร ขณะนี้มีผู้ป่วยบาดเจ็บสีแดง 4 ราย ผู้ป่วยสีเหลือง 10 ราย
ในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 23 ราย เป็นพระภิกษุ 22 ราย และฆราวาส 1 ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บกระดูกหัก และมีอาการบาดเจ็บทางสมอง จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกัน คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครอง 5 แสนบาทต่อราย สำหรับพระภิกษุและฆราวาสที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครอง 8 หมื่นบาทต่อราย
พร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริง เบื้องต้นจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุด
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