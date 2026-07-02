เปิดแบบแปลน “ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี” รูปทรงเด็ดจนชาวเน็ตฮือฮา
กรมทางหลวงเดินหน้าโครงการทางแยกต่างระดับ ทล.4 ตัดทางเลี่ยงเมืองนครชัยศรี นครปฐม ระยะทาง 3.63 กม. หลังภาพแบบแปลนหลุดว่อนโซเชียล
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict โพสต์แคปชั่น “เล่นของยากเลยนะเนี่ย” พร้อมแชร์ภาพจากเฟซบุ๊กของ อ่ำ อมรินทร์ ที่โพสต์ภาพแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ในจังหวัดนครปฐม จนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันที
คุณอ่ำโพสต์ข้อความว่า “โครงการตัดถนนเส้นใหม่ในนครปฐมมาอีกแล้วครับ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) กับทางเลี่ยงเมืองนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทางประมาณ 3.63 กิโลเมตร” พร้อมแนบภาพแผนที่โครงการ ซึ่งรูปทรงเส้นทางในภาพทำเอาชาวเน็ตหลายคนดูแล้วต้องยิ้มแป้น เพราะทรงมันช่างคุ้นตาเสียเหลือเกิน
ทีมข่าว The Thaiger ตรวจสอบผ่าน เว็บไซต์โครงการของกรมทางหลวง พบว่าเป็นโครงการจริง ชื่อเต็มคือ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางเลี่ยงเมืองนครชัยศรี ปัจจุบันจุดตัดดังกล่าวเป็นทางแยกระดับพื้น ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกลายเป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ กรมทางหลวงจึงต้องปรับปรุงเป็นทางแยกต่างระดับเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
จากการสำรวจพื้นที่พบว่าแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านทั้งพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม และในระยะ 1 กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทาง มีโบราณสถานอยู่ 1 แห่ง คือคลองเจดีย์บูชา ทำให้โครงการนี้เข้าเกณฑ์ต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนขออนุมัติดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด, บริษัท อีไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อีเอ็ม ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท ดีไว พลัส จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ขณะนี้โครงการยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจและออกแบบ ยังไม่มีการยืนยันวันเริ่มก่อสร้างจริง หากได้รับความเห็นชอบจาก EIA โครงการนี้ตั้งเป้าช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในอำเภอนครชัยศรี และพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจความคืบหน้าโครงการสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมทางหลวงโดยตรง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปนาที ดช. 11 ขับรถกระบะ ชนพระธุดงค์ 30 รูป มุกดาหาร มรณภาพ 5 รูป
- ทนายเดชาแจงมาตรา 73 เด็ก 11 ขวบชนพระธุดงค์ดับ 8 ไม่ต้องรับโทษ
- ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: