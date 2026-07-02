ตำรวจสหรัฐฯ เข้าช่วยเด็ก 16 คน พร้อมรวบผู้ปกครอง ขังเด็กในห้องเดียวกันนาน 4 ปี
ตำรวจสหรัฐฯ เข้าช่วยเด็ก 16 คน ถูกขังในห้องเดียวกันนาน 4 ปี พร้อมจับกุมพ่อแม่เด็กและตายาย เผยเด็กบางคนถูกขังนานจนพูดไม่ได้
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าช่วยเหลือเด็ก 16 คน ถูกขังไว้ในห้องเดียวกันภายในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเด็กทั้งหมดมาจากครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง จนไปถึง 18 ปี ซึ่งบางคนไม่สามารถสะกดชื่อตัวเองได้และมีอีกคนพูดไม่เป็น ซึ่งสภาพห้องนั้นถูกล้อมไปด้วยของเสียจากมนุษย์
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ปกครองเด็กและตายาย ทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย 16 กระทง ซึ่งการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้น ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนคดีอื่นและไม่คาดคิดว่าจะเจอภาพสะเทือนใจเช่นนี้
ทางตำรวจระบุว่า “สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเด็กๆพวกนี้อีก เป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าขยะแขยงมาก” พร้อมประณามผู้ปกครองว่าชั่วร้ายที่สุด อย่างไรก็ตามตำรวจระบุว่าเบื้องต้นไม่พบว่าเป็นคดีค้ามนุษย์แต่เป็นเหตุในครอบครัว
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