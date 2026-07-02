โอ๋ ภัคจีรา ร่วมยินดี เฟี้ยต มธุกร อดีตสามี เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์

มิตรภาพแสนสวยงาม! โอ๋ ภัคจีรา โผล่ร่วมยินดี เฟี้ยต มธุกร อดีตสามี เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์ โพสต์คลิปหวานลงโซเชียล
ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่แม้จะเลิกรากันไปแล้วในฐานะสามีภรรยา แต่ก็ยังคงร่วมกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีและอบอุ่นให้กับลูกสาวเป็นอย่างดี สำหรับคู่ของ โอ๋ ภัคจีรา กับอดีตสามี เฟี๊ยต มธุกร พสวงศ์ ทายาทรุ่นที่ 3 ห้างทองชื่อดัง ฮั่ว เซ่ง เฮง ซึ่งหลายคนต่างก็ชื่นชมในความน่ารัก รวมถึงมิตรภาพแสนดีของทั้งสองคนเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เฟี๊ยต ได้ออกมาโพสต์คลิปโมเมนต์หวาน ๆ เพื่อเปิดตัวความรักครั้งใหม่กับ ไฮโซณินท์ ญาณินท์ วีระไวทยะ โดยทั้งสองถ่ายคลิปจากในลิฟต์ เป็นช็อตที่ฝ่ายหญิงขี่หลัง และจุ๊บแก้ม ซึ่งทางเฟี๊ยตก็ได้แท็กชื่อไอจีของไฮโซณินท์ไปด้วย
หลายคนหลังจากเห็นคลิป เฟี๊ยต เปิดตัวรักครั้งใหม่ ทุกคนต่างก็เข้ามากดไลค์ และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ และแน่นอนว่า โอ๋ ภัคจีรา อดีตภรรยาของเฟี๊ยตก็เข้ามากดไลค์ร่วมแสดงความยินดีกับอดีตสามีด้วยเช่นกัน
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อ้างอิงจาก : IG fiatttt
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