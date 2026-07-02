ศาลสั่ง นักร้องดัง จ่ายอ่วม 450 ล้านบาท ชดใช้อดีตแม่บ้านถูกสุนัขขย้ำปางตาย

คณะลูกขุนในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งให้ คริส บราวน์ นักร้องชื่อดังระดับโลก จ่ายเงินชดเชยเกือบ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 450 ล้านบาท แก่ มาเรีย อาวิลา อดีตแม่บ้าน หลังจากถูกสุนัขพันธุ์คอเคเชียน เชิพเพิร์ด ตัวใหญ่ยักษ์น้ำหนักกว่า 200 ปอนด์ จู่โจมขย้ำร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและพิการถาวร เหตุเกิดภายในคฤหาสน์หรูของเขาเมื่อปลายปี 2563
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ขณะที่ มาเรีย อาวิลา กำลังปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและนำขยะไปทิ้งบริเวณบ้านพักของคริส บราวน์ ในย่านทาร์ซานา รัฐแคลิฟอร์เนีย สุนัขพันธุ์คอเคเชียน เชิพเพิร์ด สีน้ำตาล ชื่อ ฮาเดส ออกมาจู่โจมอย่างไร้ความปราณี บาดแผลฉกรรจ์ปรากฏเด่นชัดทั่วร่างกาย ทั้งบริเวณใบหน้า แขน และลำตัว ผิวหนังและเส้นประสาทฉีกขาด รวมถึงกระดูกใบหน้าแตกหัก
คำฟ้องระบุพฤติกรรมหลังเกิดเหตุว่า คริส บราวน์ ทำเพียงยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างร่างผู้บาดเจ็บ และออกคำสั่งให้ทีมรักษาความปลอดภัยเร่งย้ายสุนัขทั้งหมดออกจากพื้นที่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพจะเดินทางมาถึง โดยสุนัขตัวที่ก่อเหตุถูกนำไปฉีดยาให้ตายในเวลา 11 วันต่อมา
หลังการพิจารณาคดีทางแพ่งนาน 2 สัปดาห์ คณะลูกขุนปฏิเสธข้อต่อสู้ของฝั่งนักร้องดังที่พยายามโยนความผิดให้ผู้เสียหาย โดยมีคำพิพากษาให้ศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายดังนี้
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มาเรีย อาวิลา (อดีตแม่บ้านผู้บาดเจ็บ): ได้รับค่าเสียหาย 12.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราว 450 ล้านบาท จากผลกระทบร้ายแรงทางร่างกายและจิตใจถาวร
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แพทริเซีย อาวิลา (พี่สาวผู้ร่วมเหตุการณ์): ได้รับเงิน 885,000 ดอลลาร์สหรัฐ ราว 31 ล้านบาท) แบ่งเป็นค่าชดเชยความทุกข์ทรมานทางจิตใจและค่าสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจ
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ออสการ์ โอลิโว (สามีของมาเรีย): ได้รับเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ราว 1.7 ล้านบาท จากการสูญเสียการดูแลและความสัมพันธ์ในครอบครัว
นิกกี ดูมาเนียน ทนายความฝั่งผู้เสียหาย แถลงชี้แจงว่า คดีนี้คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ไม่ใช่เรื่องของความดังหรือชื่อเสียงดาราแต่อย่างใด
นักร้องดังอ้าง สุนัขเป็นของทีมการ์ด แนะนำให้เลี่ยงสื่อ
คริส บราวน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับ อัชเชอร์ ศิลปินอาร์แอนด์บีชื่อดัง ขึ้นแถลงต่อศาลเมื่อเดือนที่ผ่านมา ปฏิเสธการเป็นเจ้าของสุนัข อ้างว่าเป็นของทีมรักษาความปลอดภัยจัดซื้อมา ทั้งอ้างว่าเคยตักเตือนแม่บ้านเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่าสุนัขไม่เป็นมิตร ห้ามออกไปข้างนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ทว่าทนายความฝั่งแม่บ้านโต้แย้งว่า สองพี่น้องสื่อสารภาษาภาษาสเปนเป็นหลัก
นักร้องหนุ่มยอมรับต่อศาลว่า สาเหตุที่ไม่โทรศัพท์แจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินด้วยตนเอง และตัดสินใจออกจากบ้านพักไปนานหลายชั่วโมงหลังเกิดเหตุ เป็นเพราะคำแนะนำของผู้จัดการส่วนตัวที่ต้องการหลีกเลี่ยงกระแสข่าวดราม่าจากสื่อมวลชน และไม่ต้องการให้บรรยากาศกลายเป็นเรื่องตลกในสังคมจากสถานะคนดังของตนเอง
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