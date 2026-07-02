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ทนายเดชาแจงมาตรา 73 เด็ก 11 ขวบชนพระธุดงค์ดับ 8 ไม่ต้องรับโทษ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:42 น.
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ทนายเดชาแจงมาตรา 73 เด็ก 11 ขวบชนพระธุดงค์ดับ 8 ไม่ต้องรับโทษ
ภาพจาก : ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา, ทนายคลายทุกข์

คดีรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มุกดาหาร ยอดมรณภาพล่าสุด 8 รูป กฎหมายเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีไม่ต้องรับโทษอาญา แต่พ่อแม่ต้องตรวจสอบความประมาท

เหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อเที่ยงวันที่ 2 กรกฎาคม มีความคืบหน้าล่าสุด ยอดพระสงฆ์มรณภาพเพิ่มเป็น 8 รูป จากที่พบในที่เกิดเหตุครั้งแรก 5 รูป หลังพระที่อาการสาหัสมรณภาพเพิ่มอีก 3 รูประหว่างการรักษา ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บเล็กน้อยรวมกันอีกหลายสิบรูป จากคณะพระธุดงค์ทั้งหมด 34 รูป

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดบริเวณบ้านนาเวียงแก ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ขณะคณะสงฆ์เดินธุดงค์จากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี รถกระบะสีบรอนซ์ทองซึ่งขับโดยเด็กชายวัย 11 ขวบ เสียหลักพุ่งเข้าชนขบวนพระอย่างจัง ร้อยตำรวจตรี ธีระ แก้วเนตร ตำรวจทางหลวง ซึ่งขับรถผ่านมาพบเหตุการณ์ เปิดเผยว่าเบื้องต้นตรวจสอบพบเด็กนำรถของบิดามารดาออกมาขับโดยไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลใกล้เคียง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวเด็กไปยัง สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมประสานผู้ปกครองเข้าให้ปากคำ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป

คดีรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มุกดาหาร ยอดมรณภาพล่าสุด 8 รูป กฎหมายเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีไม่ต้องรับโทษอาญา แต่พ่อแม่ต้องตรวจสอบความประมาท
ทนายคลายทุกข์
ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามคือ เด็กอายุ 11 ปีจะต้องรับผิดทางกฎหมายหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 กำหนดไว้ชัดเจนว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีที่กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แม้จะถือว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา พนักงานสอบสวนจะส่งตัวเด็กให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กดำเนินมาตรการด้านสวัสดิภาพแทนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบผู้ใหญ่ เน้นการปรับพฤติกรรมมากกว่าการลงโทษ

มีรายงานว่าทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อกรณีนี้ว่า สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือความรับผิดของพ่อแม่เด็ก ซึ่งจะดูที่เจตนาและความระมัดระวังตามสมควร เช่น เคยห้ามปรามบุตรหรือไม่ เก็บกุญแจรถมิดชิดเพียงพอหรือยัง หากพบว่าพ่อแม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย อาจต้องรับผิดในทางแพ่งแยกต่างหากจากตัวเด็ก

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ตัวเลขผู้มรณภาพและบาดเจ็บอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางการยังไม่มีการแถลงสรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:42 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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