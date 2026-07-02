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ออย แสงศิลป์ หัวใจสลาย! หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพคือพ่อแท้ ๆ
ออย แสงศิลป์ นักร้องดัง ใจสลายข่าวเด็กพิเศษ 11 ปี ขโมยรถขับสวนทางชนพระธุดงค์มรณภาพแล้ว 8 รูป หนึ่งในนั้นคือพ่อแท้ ๆ
จากอุบัติเหตุสลดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2569 เด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ บนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ส่งผลให้พระธุดงค์มรณภาพ 8 รูป และได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการโดยด่วน
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ออย แสงศิลป์ แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “หนึ่งในพระที่ที่เป็นข่าว คือคุณพ่อของผมเองคับ ท่านเสียชีวิตแล้วนะคับ”
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