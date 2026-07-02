เห็นแล้วคุ้น! กัมพูชา ถ่ายหนังเรื่องใหม่ ชาวเน็ตสะดุดชุดนักแสดง เหมือน “แนนโน๊ะ”
เห็นแล้วคุ้น! ค่ายยักษ์ใหญ่กัมพูชา ถ่ายหนังเรื่องใหม่ ชาวเน็ตสะดุดชุดนักแสดง สวมชุดนักเรียนไทย-แต่งหน้าม้า เหมือน “แนนโน๊ะ”
เพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ของค่ายยักษ์ใหญ่กัมพูชา โดยปรากฏนักแสดงหญิงรายหนึ่งแต่งชุดและมีสไตล์คล้ายคลึงกับตัวละคร “แนนโน๊ะ” จากซีรีส์ไทยชื่อดัง “เด็กใหม่” รวมถึงสวมเครื่องแบบที่มีลักษณะคล้ายชุดนักเรียนไทย จนกลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง
ชาวเน็ตไทยแห่แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น “เผื่อชุดนักเรียนเขมรต่างชาติจะอยากใส่บ้างงี้” , “โอ๊ยเนาะ เกลียดไทยเพราะตัวเองไม่ได้เป็นที่1 แต่ชอบก็อปเขา ” , “ก็ดี ยิ่งเรื่องนี้ดังในต่างประเทศด้วย ต่างชาติจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าใครกันแน่ที่ขี้ก๊อป เขมรมันตามก๊อปไทยเพราะวันนาบีไทยขนาดไหน ขนาดว่าตอนนี้ขัดแย้งกันหนักมันยังตามไทยทุกก้าว”
ฝั่งชาวเน็ตกัมพูชาก็แสดงความคิดเห็น ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “อายเสียม! ถ้ามันรู้ มันล้อเราแน่” , “ชุด นร.เขมร ไม่ใช่แบนี้! – นี่มันไทย” , “ถ้าไม่เห็นตัวหนังสือเขมร ก็คิดว่าหนังไทยไปแล้ว” , “สไตล์แนนโน๊ะ ชัดๆ!”
อย่างไรก็ตาม จากคลิปที่เผยแพร่ออกมายังไม่ชัดเจนว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด จะมีเนื้อหาคล้ายหรือแตกต่างจากซีรีส์ต้นแบบของไทยอย่างไร ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าผลงานสุดท้ายที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
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