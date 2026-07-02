การเงินเศรษฐกิจ

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ งบพุ่งไม่หยุด แตะ 94,200 ล้าน ปีงบ 2570

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:46 น.
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ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ งบพุ่งไม่หยุด แตะ 94,200 ล้าน ปีงบ 2570

งบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพุ่ง 57% ใน 11 ปี แตะ 94,200 ล้านบาทในปีงบ 2570

คลังสารสนเทศรัฐสภาเปิดข้อมูลงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐย้อนหลัง 11 ปี พบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีจาก 60,000 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 94,200 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2569 ถึง 2570 ขณะที่งานวิจัยคาดการณ์ว่าหากไม่ควบคุม ค่าใช้จ่ายอาจแตะระดับล้านล้านบาทภายในปี 2588

คลังสารสนเทศรัฐสภา แสดงให้เห็นว่างบค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 11 ปี รวม 34,200 ล้านบาท หรือราว 57%

งบรายปียู่ที่ 60,000 ล้านบาทในปี 2560 ก่อนขยับเป็น 63,000 ล้านบาทในปี 2561 และ 70,000 ล้านบาทในปี 2562 จากนั้นเพิ่มขึ้นทีละขั้นมาอยู่ที่ 71,200 ล้านบาทในปี 2563 และ 74,000 ล้านบาทในปี 2564 ถึง 2565 ต่อเนื่องเป็น 76,000 ล้านบาทในปี 2566 และ 79,565 ล้านบาทในปี 2567 ก่อนกระโดดขึ้นแตะ 93,800 ล้านบาทในปี 2568 และคงระดับสูงสุดที่ 94,200 ล้านบาทในปี 2569 และ 2570

ตัวเลขปีงบประมาณ 2570 มาจากเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ที่ผ่านมายอดเบิกจ่ายจริงมักสูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยในปีงบประมาณ 2566 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรวมถึงครอบครัวมียอดเบิกจ่ายสูงถึง 96,000 ล้านบาท สูงกว่าที่ตั้งงบไว้ราว 3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากงบส่วนนี้อยู่ในหมวดงบกลางที่รัฐต้องจ่ายตามภาระที่เกิดขึ้นจริง

เหตุใดงบรักษาพยาบาลข้าราชการจึงโตไม่หยุด

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอยู่ภายใต้การดูแลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวมถึงบิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จุดต่างสำคัญจากกองทุนสุขภาพอื่นคือระบบนี้เป็นแบบปลายเปิด รัฐจ่ายตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีเพดานรวมต่อหัว ส่วนที่ถูกกำหนดเพดานไว้ คือ ค่าห้อง-อาหาร อวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา

ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการยังอาจเข้าถึงยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและหัตถการบางประเภทที่สิทธิประกันสังคมและบัตรทองไม่ครอบคลุม ต่างจากบัตรทองที่ใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัวแบบปลายปิด ทำให้ควบคุมวงเงินได้ง่ายกว่า

โครงสร้างประชากรผู้ใช้สิทธิเป็นอีกแรงบีบคั้น เพราะสัดส่วนผู้รับบำนาญสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่ารักษาต่อคนสูงที่สุด

ข้อมูลที่ผ่านมาชี้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้พุ่งขึ้นมาแตะระดับแสนล้านบาทต่อปี ทั้งที่จำนวนข้าราชการลดลง งานวิจัยการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการและผู้อาศัยสิทธิในอีก 30 ปีข้างหน้า วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมัณฑนา จาดสอน พบว่าภายในปีงบประมาณ 2588 ค่าใช้จ่ายทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของกลุ่มสิทธิข้าราชการอาจสูงถึง 1 ล้านล้านบาท หรือ 14.5 เท่าของปี 2558 ปัจจัยสำคัญมาจากเงินเฟ้อ อายุของผู้ใช้สิทธิ และจำนวนผู้ที่สิทธิครอบคลุม

ขณะเดียวกัน กรมบัญชีกลางเองก็ยอมรับข้อจำกัดด้านการบริหาร โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาลระบุว่า กองนี้มีบุคลากรรวมลูกจ้างเพียงราว 50 คน แต่ต้องดูแลข้าราชการประมาณ 5 ล้านคน ภายใต้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็น

ความเหลื่อมล้ำ 2 กองทุน เมื่อเทียบต่อหัว

ในบริบทความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนสุขภาพหลักของประเทศ เทียบข้อมูลปี 2566 งบรักษาพยาบาลของข้าราชการราว 1.8 ล้านคนพร้อมครอบครัว ใช้งบเกือบ 1 แสนล้านบาท ขณะที่ งบบัตรทองซึ่งดูแลประชาชน 47 ล้านคน ใช้งบราว 1.5 แสนล้านบาท

ความต่างนี้ทำให้เกิดคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำ จนหลายฝ่ายเสนอแนวคิดบริหาร 3 กองทุนสุขภาพเป็นระบบเดียว ส่วนงบบัตรทองล่าสุด คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินปีงบประมาณ 2570 รวมเงินเดือนที่ 289,113 ล้านบาท เท่ากับว่างบข้าราชการ 94,200 ล้านบาทซึ่งดูแลผู้มีสิทธิราว 5 ถึง 6 ล้านคน คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของงบบัตรทองที่ต้องดูแลคนมากกว่าเกือบ 10 เท่า

อย่างไรก็ตาม ความต่างของสิทธิประโยชน์ไม่ได้กว้างอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิบายว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติครอบคลุม สิทธิเหมือนกันไม่ว่าราคาจะสูงเพียงใด สิ่งที่ต่างกันจริงคือยานอกบัญชียาหลักและหัตถการบางประเภทเท่านั้น

ความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน เมื่อเทียบต่อหัว

รัฐขยับคุมค่าใช้จ่าย

ภาครัฐยอมรับแรงกดดันด้านการคลัง รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของประเทศไทยขึ้นเพื่อควบคุมงบประมาณ และกำหนดมาตรการออกมา 8 แนวทาง ขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยแนวคิดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น ให้ข้าราชการบรรจุใหม่รับเงินเดือนสูงเทียบเท่าเอกชนแต่ใช้สิทธิบัตรทองแทน โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเพิ่มเฉพาะสวัสดิการบางประเภท ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้ที่อยู่ในระบบเดิมจะต้องไม่ถูกลิดรอนสิทธิ

ด้านการควบคุมการเบิกจ่าย เมื่อเดือนเมษายน 2569 อธิบดีกรมบัญชีกลางลงนามหนังสือแนวปฏิบัติใหม่ กำหนดให้การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้ง พร้อมนำเทคโนโลยียืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสแกนใบหน้าและระบบ e-KYC มาใช้ ภายใต้ระบบ Digital Pension ที่บูรณาการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:46 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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