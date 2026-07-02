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แพรรี่ แนะ “ผปค.ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ” หลังเด็ก 11 ขโมยรถพ่อ ก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณะ-บาดเจ็บหลายรูป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:27 น.
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แพรรี่ ไพรวัลย์ เผย “ผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษ” หลังเด็ก 11 ขโมยรถพ่อขับชนคณะพระธุดงค์ มรณะ-บาดเจ็บหลายรูป

จากอุบัติเหตุด่วนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา กับกรณีที่เด็กชาย วัย 11 ขวบ ขโมยรถกระบะของพ่อออกมาขับสวนเลนส์ก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์ ส่งผลให้พระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บจำนวนหลายรูป เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้

ด่วน! เด็ก 11 ขโมยรถพ่อมาขับ พุ่งชนคณะสงฆ์ มรณภาพแล้ว 5 รูป

ล่าสุดทางด้าน แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และอดีตพระนักเทศน์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงอุบัติเหตุใหญ่ที่้เกิดขึ้น จำนวน 2 โพสต์ด้วยกัน โดยโพสต์แรก แพรรี่ เผยว่า “ช็อกมาก เด็กขโมยรถผู้ปกครองมาขับแล้วชนพระธุดงค์มรณภาพ 10 กว่ารูป เวรกรรมแท้ ๆ เลย ที่สงสัยก็คือ เด็กที่ขับรถชนพระเป็นเด็กพิเศษด้วย ทำไมถึงขับรถเป็น”

แพรรี่ แนะ ผปค.ต้องใส่ใจ หลังเด็ก 11 ขโมยรถพ่อขับชนคณะพระธุดงค์ มรณะ-บาดเจ็บหลายรูป-1

ต่อมาไม่นาน แพรรี่ ได้เคลื่อนไหวถึงอุบติเหตุในครั้งนี้อีกครั้ง โดยเผยคำแนะนำที่ผู้ปกครองไม่ละเลยต่อบุตรหลานว่า “ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถ อาวุธหรือของมีคมต่าง ๆ ผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะ ในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือเป็นเด็กพิเศษ ปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลมาก คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ไม่บรรลุนิติภาวะ”

แพรรี่ แนะ ผปค.ต้องใส่ใจ หลังเด็ก 11 ขโมยรถพ่อขับชนคณะพระธุดงค์ มรณะ-บาดเจ็บหลายรูป-2

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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:27 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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