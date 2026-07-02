วัดมุกดาหารเปิดภาพ ขบวนพระก่อนออกธุดงค์ ล่าสุดมรณภาพแล้ว 8 รูป
วัดมุกดาหารเปิดภาพ ขบวนพระก่อนออกธุดงค์ ล่าสุดมรณภาพแล้ว 8 รูป หลังถูกเด็กอายุ 11 ปี ขโมยรถยนต์ผู้ปกครองขับรถพุ่งชน
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์พยาบาลเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ พบว่ามีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันทีประมาณ 5 รูป ก่อนที่จะมรณภาพอีก 3 รูป รวม 8 รูปนั้น
ล่าสุด วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขนหัวลุกหยาบๆ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หน้อ ถวายการต้อนรับ จัดที่พัก ถวายภัตตาหารเช้า คณะพระธุดงค์จากอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดมุกดาหาร เพิ่นพากันเริ่มเดินธุดงค์เริ่มต้นจาก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2569
ถวายความเสียต่อความสูญเสียพระสงฆ์ที่มรณภาพ และบาดเจ็บ ส่วนที่เหลือพระและฆราวาสที่เหลือทางวัดให้รถไปรับมาพักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ก่อนเบื้องต้น”
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