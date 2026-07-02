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คลิปวุ่น! นาทีคลื่นมหาชน เบียดเสียดหน้ากะอ์บะฮ์ ในพิธีฮัจญ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:52 น.
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คลิปวุ่น! นาทีคลื่นมหาชน เบียดเสียดหน้ากะอ์บะฮ์ ในพิธีฮัจญ์
ภาพจาก : @hajiahmad4218

โซเชียลแห่แชร์คลิปนาทีชุลมุนบริเวณหน้ากะอ์บะฮ์ ผู้แสวงบุญนับล้านเบียดเสียดแน่นขนัด ได้ยินเพียงเสียง “อัลลอฮุอักบัร” สลับเสียงเรียกหาเพื่อนร่วมทางกลางฝูงชนมืดฟ้ามัวดิน

กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่ได้รับชม เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง (@hajiahmad4218) เผยให้เห็นบรรยากาศความแออัดขั้นสุดบริเวณหน้ากะอ์บะฮ์ ในนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางคลื่นมหาชนที่หลั่งไหลมาร่วมประกอบพิธีฮัจญ์จนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่าง

บรรยากาศสุดโกลาหล เสียงตะโกนกึกก้อง

แม้ในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นภาพความหนาแน่นของผู้คนเพียงบางส่วน แต่สิ่งที่เด่นชัดและสะท้อนความตึงเครียดได้ดีที่สุดคือ “เสียง” ในคลิปที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวาย เสียงของฝูงชนที่ตะโกนคำว่า “อัลลอฮุอักบัร” (الله اكبر) หรือ “พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่” ดังสนั่นกึกก้องอย่างต่อเนื่อง สลับกับเสียงตะโกนเรียก “ฮาบีบี” (حبيبي) หรือ “ที่รัก/เพื่อนรัก” แทรกขึ้นมาเป็นระยะ ทำให้เห็นถึงสภาพการพลัดหลงของผู้แสวงบุญท่ามกลางความโกลาหล

เหตุการณ์จากคลิปนี้ถือเป็นภาพความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในพิธีฮัจญ์ ที่ซึ่งพลังแห่งศรัทธาของผู้คนนับล้านคนต้องดำเนินไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากการเบียดเสียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การสื่อสารผ่านเสียงหรือการตามหาคนใกล้ชิดเป็นไปอย่างยากลำบาก

ในแต่ละปี ทางการซาอุดีอาระเบียต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการฝูงชนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความแออัด อย่างไรก็ตาม คลิปนี้ก็ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในพิธีที่เต็มไปด้วยความศรัทธาของชาวมุสลิมทั่วโลกนี้อีกครั้ง

@hajiahmad4218 #itna Emaan hona chahiya har musalman ma😭🤲🏻#حج2k26 #makkahmadinah🕋 #10millionviews #حج ♬ original sound – Hajj 2k26

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ที่มา : คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ TikTok @hajiahmad4218

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 14:52 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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