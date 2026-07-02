เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ ภาพครอบครัว ขณะเสด็จเยือนฝรั่งเศส
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ภาพคู่ทูลกระหม่อมพ่อ พร้อมข้อความอบอุ่นขณะประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซน เผยความงามฉลองพระองค์ผ้าไหมทอมือจากช่างฝีมือชาวไทย
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังศาลาว่าการกรุงปารีส (Hôtel de Ville de Paris)
คณะผู้บริหารกรุงปารีสนำโดย นายเอมานูว์แอล เกรกัวร์ (Mr. Emmanuel Grégoire) นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางลาเมีย เอล อาราชจ์ (Ms. Lamia El Aaraje) รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 และนางโอเดรย์ ปุลวาร์ (Mrs. Audrey Pulvar) รองนายกเทศมนตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องซาลง เดส์ อาร์กาดส์ (Salon des Arcades) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเรื่องแนวคิด ‘ปารีสแห่งความยั่งยืน’ เสร็จสิ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึก ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซน
ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ภาพคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมระบุข้อความภาษาอังกฤษว่า “A family moment in Paris. Grateful for the time together and for the memories made along the way. Love you, Dad.” แปลความหมายได้ว่า “ช่วงเวลาของครอบครัวในปารีส รู้สึกซาบซึ้งกับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันและความทรงจำที่สร้างขึ้นระหว่างการเดินทาง รักทูลกระหม่อมพ่อนะคะ”
ในโอกาสนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมจกสีงาช้าง โดดเด่นด้วยลวดลายดอกพุดตานที่ใช้เทคนิคการจกไล่น้ำหนักสี เกสรดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวล ส่วนกลีบดอกทอด้วยสีฟ้าอ่อนและสีครามกระจายตัวอย่างงดงามบนผืนผ้า ผลงานชิ้นนี้ทอโดยคุณจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส จากกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และตัดเย็บโดยคุณพลัฏฐ์ พลาฎิ จากแบรนด์ Pyvet
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