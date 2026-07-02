พระธุดงค์รอดตายหวุดหวิด อ้างปาฏิหาริย์เสียงกระซิบ ก่อน ดช. 11 ขับกระบะซิ่งพุ่งชนคณะ
เกิดเหตุสลด กระบะเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์ริมถนนอย่างจัง พระได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 รูป ด้านพระสมปองเผยนาทีระทึก ได้ยินเสียงกระซิบปริศนาให้หลบก่อนเกิดเหตุเพียงเสี้ยววินาที
เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญ เมื่อรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนคณะพระธุดงค์ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนอย่างจัง โชคดีมีผู้รอดชีวิตหวุดหวิด โดยผู้รอดชีวิตได้เปิดเผยถึงวินาทีเฉียดตายและเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์เพียงไม่กี่อึดใจ
พระสมปอง หนึ่งในคณะพระธุดงค์ที่รอดชีวิต เล่าถึงเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังเดินธุดงค์อยู่นั้น ท่านได้ยินเสียงกระซิบปริศนาดังขึ้นที่ข้างหูว่า “มันมีอะไรบางอย่างมานะลูก พยายามบอกคณะด้วย” เมื่อได้ยินดังนั้น ท่านจึงรีบส่งสัญญาณเตือนให้พระในคณะพยายามเดินชิดขอบทางฝั่งขวาให้ได้มากที่สุด
หลังจากนั้นไม่นาน ขณะที่พระสมปองกำลังเดินเจริญภาวนา “พุทโธ” จู่ๆ ก็สังเกตเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งขับรถกระบะพุ่งตรงเข้ามาหาคณะพระธุดงค์ด้วยความเร็วในระยะประชิดแบบเผาขน เคราะห์ดีที่ในจังหวะเส้นยาแดงผ่าแปดนั้น พระสมปองและพระครูอีกรูปตัดสินใจกระโดดหลบลงข้างทางได้ทันท่วงทีเพียงแค่นิดเดียว ทำให้รอดจากการถูกพุ่งชนมาได้
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ทำให้มีพระภิกษุในคณะถูกรถชนอย่างแรง โดยผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งนั่งอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเล่าด้วยความตื่นตระหนกว่า ตนเห็นเหตุการณ์เต็มสองตา พระรูปที่ 3 ในแถวถูกชนจนร่างลอยกระเด็นไปต่อหน้าต่อตา ทำเอาช็อกจนพูดไม่ออก (เหมดแนวเว้าเลย) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พระธุดงค์ตั้งแต่ลำดับที่ 9 ลงไปสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้
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ข้อมูลจาก : สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร
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