มรณภาพอีก 3 รูป รวมเป็น 8 รูป หลังเด็กพิเศษอายุ 11 ปี ขโมยรถ ขับสวนพุ่งชนพระ
พระที่อาการสาหัส มรณภาพอีก 3 รูป รวมเป็น 8 รูป หลังเด็กพิเศษอายุ 11 ปี ขโมยรถขับสวนทางพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ จังหวัดมุกดาหาร
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์พยาบาลเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ พบว่ามีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันทีประมาณ 5 รูป และได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน บาดเจ็บอีก 7 รูปนั้น
ล่าสุดพระที่อาการสาหัสและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล มรณภาพอีก 3 รูป รวมเป็น 8 รูป
ขณะที่ผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวไว้ได้แล้ว เบื้องต้นทราบว่าเป็นเยาวชนอายุ 11 ปี และเป็นเด็กพิเศษ สอบสวนเบื้องต้นพบว่า ขโมยรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุของผู้ปกครองมาขับ โดยขับสวนทางมาจาก อ.ดอนตาล มุ่งหน้า อ.เมือง ก่อนเกิดเหตุสลดในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! เด็ก 11 ขโมยรถพ่อมาขับ พุ่งชนคณะสงฆ์ มรณภาพแล้ว 5 รูป
- คลิปนาทีรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มุกดาหาร เบื้องต้นมรณภาพ 5 รูป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: