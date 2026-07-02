คลิปนาที ดช. 11 ขับรถกระบะ ชนพระธุดงค์ 30 รูป มุกดาหาร มรณภาพ 5 รูป
เผยคลิปนาทีผวา เด็กชายวัย 11 ปี ขับรถกระบะของพ่อออกจากบ้าน พุ่งชนคณะพระธุดงค์ 34 รูปที่บ้านนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร บาดเจ็บสาหัสอีก 7 รูป
สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร เผยคลิปวงจรปิดหลักฐานเหตุการณ์นาทีรถกระบะพุ่งเข้าชนขบวนพระธุดงค์กลางถนน แชร์สนั่นโซเชียลมีเดีย หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เบื้องต้นมีรายงานพระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ 5 รูป และบาดเจ็บสาหัสอีก 7 รูป จากคณะพระธุดงค์ทั้งหมด 34 รูป
คณะสงฆ์กลุ่มนี้เดินธุดงค์ออกจากตัวเมืองมุกดาหาร มุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนถูกรถกระบะพุ่งชนขณะเดินอยู่ริมถนน แรงชนทำให้มีผู้มรณภาพคาที่และบาดเจ็บกระจายหลายจุด เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเร่งเข้าช่วยเหลือ นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
เบื้องต้นพบว่าผู้ขับรถคันดังกล่าวเป็นเด็กชายวัยประมาณ 11 ปี ขับรถของบิดามารดาออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ร้อยตำรวจตรี ธีระ แก้วเนตร ตำรวจทางหลวง เปิดเผยตัวเลขผู้มรณภาพและบาดเจ็บสาหัสข้างต้น ส่วนพระที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและอยู่ในอาการตกใจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้มรณภาพและบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่นำตัวเด็กไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากผู้ขับขี่เป็นผู้เยาว์ กระบวนการต่อจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กควบคู่กับการสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุ หากมีความคืบหน้าหรือตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ยืนยันแล้ว จะรายงานให้ทราบต่อไป
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