ป.ป.ส. ยันไทยไม่ใช่ฐานผลิต เฮโรอีน เผยถูกใช้เป็นทางผ่าน ก่อนส่งประเทศที่สาม
ป.ป.ส. ยืนยัน ประเทศไทยไม่ใช่ฐานผลิต เฮโรอีน-ยาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เผยถูกใช้เป็นทางผ่าน ก่อนส่งประเทศที่สาม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตเฮโรอีนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยระบุถึงประเทศไทยนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
แม้ทางภูมิศาสตร์พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดน 3 ประเทศ แต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเด็ดขาดของภาครัฐ ปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติด (ทั้งเฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า) อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของ UNODC ที่ระบุชัดเจนว่า แหล่งผลิตหลักของภูมิภาคกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและจุดพักยาเสพติด รวมถึงใช้เป็นแหล่งในการบรรจุหีบห่อ (Packaging) เพื่อซุกซ่อนยาเสพติดและตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนลักลอบส่งออกไปยังประเทศที่สาม
สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อพฤติการณ์ดังกล่าว ได้มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน และบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวเชิงลึกกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติให้สิ้นซากต่อไป
ขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และขอให้มั่นใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด
พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด (ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกข้อมูลเป็นความลับ)
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