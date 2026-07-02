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ป.ป.ส. ยันไทยไม่ใช่ฐานผลิต เฮโรอีน เผยถูกใช้เป็นทางผ่าน ก่อนส่งประเทศที่สาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 13:26 น.
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ป.ป.ส. ยันไทยไม่ใช่ฐานผลิต เฮโรอีน ชี้ถูกใช้เป็นทางผ่าน ก่อนส่งไปประเทศที่สาม

ป.ป.ส. ยืนยัน ประเทศไทยไม่ใช่ฐานผลิต เฮโรอีน-ยาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เผยถูกใช้เป็นทางผ่าน ก่อนส่งประเทศที่สาม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตเฮโรอีนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยระบุถึงประเทศไทยนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

แม้ทางภูมิศาสตร์พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดน 3 ประเทศ แต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเด็ดขาดของภาครัฐ ปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติด (ทั้งเฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า) อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของ UNODC ที่ระบุชัดเจนว่า แหล่งผลิตหลักของภูมิภาคกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและจุดพักยาเสพติด รวมถึงใช้เป็นแหล่งในการบรรจุหีบห่อ (Packaging) เพื่อซุกซ่อนยาเสพติดและตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนลักลอบส่งออกไปยังประเทศที่สาม

สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อพฤติการณ์ดังกล่าว ได้มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน และบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวเชิงลึกกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติให้สิ้นซากต่อไป

ขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และขอให้มั่นใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด

พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด (ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกข้อมูลเป็นความลับ)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 13:26 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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