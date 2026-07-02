ด่วน! เด็ก 11 ขโมยรถพ่อมาขับ พุ่งชนคณะสงฆ์ มรณภาพแล้ว 5 รูป
เด็ก 11 ขโมยรถพ่อมาขับ พุ่งชนคณะสงฆ์บนถนนจังหวัดมุกดาหาร มรณภาพแล้ว 5 รูป สาหัสอีก 7 รูป คุมตัวเด็กผู้ก่อเหตุแล้ว
เจ้าหน้าที่รีบลงพื้นที่ ภายหลังได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์พยาบาลเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ พบว่ามีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันทีประมาณ 5 รูป และได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน บาดเจ็บอีก 7 รูป
จากการตรวจสอบทำให้ทราบว่าคณะของพระสงค์ได้ออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งไปยังจังอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณบ้าน นาเวียงแก ต นาสีนวล อ เมือง จ มุกดาหาร รถคันดังกล่าวซึ่งขับโดยเด็ก 11 ปี ได้เสียงหลักพุ่งชนคุณพระธุดงค์จนมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้
คลิปนาทีรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มุกดาหาร เบื้องต้นมรณภาพ 5 รูป
ร้อนตำรวจตรี ธีระ แก้วเนตร ตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า เด็กชายวัยประมาณ 11 ปี ขโมยรถบิดามารดาออกมาขับโดยพละการ จากการตรวจสอบพบพระมรณภาพในที่เกิดเหตุ5 รูป อาการสาหัสอีก 7 รูป ส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและอยู่ในอาการตกใจซึ่งพระทั้งหมดมีจำนวน 34 รูป
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อนเหตุไปยัง สภ เมืองมุกดาหาร พร้อมกับจะสอบหาสาเหตุที่จริง ของเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานรายละเอียดต่อไป
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