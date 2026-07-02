เปิดตัว? ดิว อริสรา กุมมือแฟนหนุ่มเที่ยวดิสนีย์ ช็อตเด็ดกางร่มให้ หวานจนอิจฉา

ดิว อริสรา ควงแฟนหนุ่มเที่ยวดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่น เผยโมเมนต์น่ารักเดินเคียงข้าง-กางร่มให้ แฟน ๆ ลุ้นเปิดตัวคนข้างกาย จับตานักธุรกิจทายาทหมื่นล้าน
ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามไม่หุบ หลังจากนักแสดงสาว ดิว อริสรา ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจคนใหม่ที่หลายคนจับตามองว่าอาจเป็นนักธุรกิจหนุ่มดีกรีทายาทหมื่นล้าน เจ้าตัวยอมรับว่ารักครั้งนี้มีความสุขดี แต่ขอสงวนพื้นที่ให้เป็นเรื่องส่วนตัว
แม้จะไม่อยากออกมานั่งอธิบายรายละเอียดให้ใครฟัง แต่สาวดิวก็ไม่ได้ปิดบัง ย้ำว่าช่วงนี้ชีวิตมีหลายอย่างที่ต้องจัดการ จึงอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่เรื่องงาน การกลับมา และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเธอมากกว่าเรื่องความรัก
อย่างไรก็ดี ความหวานเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีภาพหลุดออกมาให้เห็นโมเมนต์ชวนฟินกันแบบรัว ๆ ทั้งภาพขณะไปเที่ยวทริปสหรัฐอเมริกา พร้อมโมเมนต์กุมมือฝ่ายชายที่ดูแล้วน่ารักมาก ล่าสุดในทริปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก้ยังเติมความหวานแบบไม่พัก ภาพจากผู้ร่วมทริปที่ถ่ายให้เห็นหนุ่มข้างกายกำลังกางร่มให้สาวดิว
ดูท่าแล้วสาวดิวคงค่อย ๆ เปิดเผยให้เห็นทีละนิด ส่วนหนุ่มปริศนาคนนี้จะเป็นใคร เชื่อว่าอีกไม่นานคงได้รู้คำตอบกันอย่างแน่นอน
นอกจากเรื่องหัวใจแล้ว ดิว อริสรา อัปเดตชีวิตให้ฟังด้วยว่าหลังจากผ่านมรสุมดราม่าต่าง ๆ มาได้ ชีวิตตอนนี้ลงตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะเรื่องงานที่รุ่งสุด ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา เธอได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าถึง 7 ตัวภายในเวลาเพียงครึ่งปี ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ายังมีคนรักอยู่เสมอ
ปัจจุบันเจ้าตัวเลือกใช้ชีวิตบนความเป็นจริง ไม่ฟุ้งเฟ้อ และมีความสุขกับการทำงานเป็นที่สุด และทิ้งท้ายถึงบทเรียนชีวิตหากไม่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น วันนี้คงไม่ตาสว่างทำให้ได้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนและต้องเปลี่ยนแปลงอะไร การรู้จักคำว่าพอเพียงจริง ๆ ทำให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริง
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