แห่ขอวาร์ป ทนายบุญ เจ้าของรอยยิ้มหวาน ที่ทำหัวใจนักเรียนโหนกระแสละลาย
เปิดวาร์ป ประวัติ “ทนายบุญ นภทัร” ทนายสาวสวยโปรไฟล์ดี เจ้าของรอยยิ้มหวาน ที่ทำให้หัวใจนักเรียนโหนกระแสละลาย
เรียกได้ว่ารายการโหนกระแสเทปวันนี้ (2 ก.ค. 69) นักเรียนของครูกะปิจะสดชื่นกันเป็นทิวแถว เมื่อ พี่หนุ่ม กรรชัย พิธีกรประจำรายการ พูดเปิดตัวทนายความของเคสแอร์สาวซุกเฮโลอีนเข้าออสเตรเลีย ตอนที่ 2 นั่นก็คือ ทนายบุญ นภัทร สกุลชินวงศ์ เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมรายการเป็นอย่างมาก และชาวเน็ตหลาย ๆ คนต่างเรียกร้องอยากจะรู้จักคุณทนายให้มากกว่า วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านมาเปิดวาร์ป ทนายบุญ กันค่ะ
ทำความรู้จัก ประวัติ ทนายบุญ นภัทร สกุลชินวงศ์
ทนายบุญ เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนจะบินลัดฟ้าไปต่อยอดความรู้ทางด้านกฎหมายในระดับปริญญาโท โดยทนายบุญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทถึง 2 ใบ จาก 2 คณะของ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ ได้แก่ International Commercial and Business Law University of East Anglia และ International Environmental Law and Policy จาก University of Kent
ด้วยพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันเธอทำหน้าที่เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ควบคู่ไปกับการดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ รัฐสภา
ผลงานในวงการบันเทิง
นอกจากเธอจะทั้งเรียนเก่ง ว่าความเก่ง หน้าที่การงานเป็นเลิศ แถมยังมีใบหน้าที่ดีมาก ๆ แล้ว ทนายบุญ ก็เคยมีผลงานทางหน้าจอทีวีด้วยเช่นกัน โดยเริ่มต้นจากการเข้าประกวดเวที มิสทีนไทยแลนด์ ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ต่อมาเธอก็ได้เป็นนางแบบโฆษณาของร้าน watson
หลังจากนั้น ทนายบุญ นภัทร ก็มีโอกาสได้ขยับขึ้นมาเป็น ผู้ประกาศข่าว ในรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนช่วง บุญชงสงตอบ คู่กับ ทนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ ออกอากาศทางช่อง 7HD ต่อมาช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา “ทนายบุญ” ก็ได้เปิดตัวร่วมงานกับช่อง 3 ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ‘CH3 คดีนี้มีคำตอบ’ เรียกเสียงฮือฮาและกระแสจากผู้ชมได้เป็นอย่างมาก
ทำให้หลาย ๆ คนต่างก็ชื่นชมว่า ทนายบุญ นภัทร เป็นตัวอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ที่ครบเครื่อง ทั้งด้านการศึกษา การทำงาน และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบไร้ที่ติ
อ้างอิงจาก : IG boonkannapat, FB Boonkannapat Chinvong
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