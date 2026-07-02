เขมรโชว์คลิป คอมพิวเตอร์ปืนใหญ่สนามแบบพกพา อ้างจีนมอบให้ใหม่
ทหารกัมพูชาเผยแพร่คลิปวันที่ 1 ก.ค. อวดอุปกรณ์คำนวณการยิงปืนใหญ่แบบพกพา หลังก่อนหน้านี้ใช้วิธีคำนวณด้วยมือมาตลอด ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังตึงเครียด
ทหารกัมพูชาเผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม อวดคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงสำหรับปืนใหญ่สนามแบบพกพา พร้อมข้อความในคลิประบุว่า “ขอบคุณสำหรับเทคโนโลยีจากประเทศจีน” และย้ำว่าจะใช้อุปกรณ์นี้อย่างเต็มที่
เฟซบุ๊ก เพจ Army Military Force – สำรอง นำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ทหารกัมพูชาใช้ชุดคำนวณด้วยมือเป็นหลัก ประกอบด้วยแผนที่ทหาร เข็มทิศเล็ง (Aiming Circle) แผ่นคำนวณระยะ (Plotting Board) และตารางยิง (Firing Tables) ซึ่งต้องอาศัยพลประจำปืนหมุนปรับมุมส่ายและมุมเงยด้วยมือ ก่อนส่งข้อมูลผ่านวิทยุให้พลปืนปรับค่าตามคำสั่ง เป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด
ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันสเปกหรือขีดความสามารถของอุปกรณ์ในคลิปจากแหล่งข่าวทางการหรือหน่วยงานทหารโดยตรง ข้อมูลทั้งหมดมาจากคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเท่านั้น
จีนเป็นผู้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชามาต่อเนื่อง โดย Phnom Penh Post เคยรายงานว่าอาวุธของกองทัพกัมพูชากว่า 95% มาจากจีน และในช่วงความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชาที่ปะทุขึ้นตั้งแต่กลางปี 2568 มีรายงานว่ากัมพูชาได้รับมอบระบบอาวุธจากจีนหลายรายการ ทั้งปืนใหญ่ 155 มม. แบบ SH-1 และจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ซึ่งล้วนมาพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัล
คลิปล่าสุดนี้เผยแพร่ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่คลี่คลายเต็มที่ หลังทั้งสองฝ่ายเคยปะทะกันด้วยอาวุธหนักในช่วงปลายปี 2568 ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ควรรอการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวทางการก่อนเชื่อถือรายละเอียดทางเทคนิคที่ปรากฏในคลิป
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