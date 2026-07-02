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จับแล้ว! ขอทานกัมพูชา นั่งวีลแชร์อุ้มลูกเรี่ยไรเงิน เมืองพัทยา รับจ่ายเงินลอบเข้าไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 11:57 น.
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จับแล้ว! ขอทานกัมพูชา นั่งวีลแชร์อุ้มลูกเรี่ยไรเงิน เมืองพัทยา รับจ่ายเงินลอบเข้าไทย

จับแล้ว! ขอทานกัมพูชา นั่งวีลแชร์อุ้มลูกเรี่ยไรเงินนักท่องเที่ยว เมืองพัทยา รับจ่ายเงิน 6 พันบาท ลอบเข้าไทย เร่งผลักดันกลับประเทศ

จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพชายพิการชาวกัมพูชา อุ้มลูกน้อยตระเวนเรี่ยไรเงินในย่านสถานบันเทิงซอย 6 เมืองพัทยา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและการปล่อยให้ขอทานต่างด้าวเข้ามาหากินในเมืองท่องเที่ยว

ล่าสุดเมื่อเวลา 21.20 น. วันที่ 1 ก.ค.2569 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี บูรณาการกำลังลงพื้นที่กวาดล้างและตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

ระหว่างเข้าตรวจสอบบริเวณซอย 6 ชายหาดพัทยา เจ้าหน้าที่พบชายผู้พิการนั่งรถวีลแชร์มีท่าทีรู้ตัว พยายามเข็นรถหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายต๊อก อายุ 35 ปี สัญชาติกัมพูชา โดยไม่พบเด็กที่อยู่ในความดูแลในขณะนั้น

แฟ้มภาพ

นายต๊อกให้การว่า สาเหตุที่พาลูกออกมาเรี่ยไรเงิน เนื่องจากบางวันภรรยาติดธุระและไม่มีคนดูแลเด็ก ยอมรับว่าเคยถูกถ่ายภาพเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียและถูกวิจารณ์หนักมาก่อนแล้ว จึงหยุดพาลูกออกมาในช่วงหลัง อีกทั้งรับสารภาพว่าอาศัยอยู่ในไทยมากกว่า 10 ปี มีรายได้จากการขอทานเฉลี่ยวันละ 200-300 บาท และเลือกอยู่ไทยเพราะหารายได้ได้ดีกว่าในกัมพูชา

นายต๊อกยังยอมรับว่า เคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและผลักดันกลับกัมพูชาหลายครั้ง แต่ยังลักลอบกลับเข้าไทยซ้ำทุกครั้ง โดยใช้ช่องทางธรรมชาติบริเวณจังหวัดสระแก้ว และมีคนไทยรับส่งด้วยรถตู้เข้าสู่พื้นที่ปลายทาง โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 5,000-6,000 บาท

ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พบขอทานชาวกัมพูชาเพิ่มอีก 2 ราย ได้แก่ นางม่อย อายุ 42 ปี กำลังอุ้มทารกวัยเพียง 2 เดือน พร้อมลูกอีกคนอายุ 7 ปี นั่งขอเงินจากนักท่องเที่ยว และ นางปอ อายุ 50 ปี มีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกัน สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

ตำรวจเข้าควบคุมตัวชายพิการสัญชาติกัมพูชานั่งวีลแชร์เรี่ยไรเงิน
แฟ้มภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำทั้ง 3 ราย ไปทำบันทึกประวัติที่ สภ.เมืองพัทยา ก่อนส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจสอบประวัติการเข้าเมือง และผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ขณะที่เด็ก 2 คนได้รับการคุ้มครองจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เพื่อดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพตามขั้นตอนของกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะเร่งกวาดล้างขอทานต่างด้าวและขบวนการลักลอบนำคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกรณีนำเด็กมาใช้ในการเรี่ยไร ซึ่งไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม แต่ยังกระทบภาพลักษณ์และบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 11:57 น.
103
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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