อดีตลูกเขยเหี้ยม ฆ่าฝังดิน 3 ศพพ่อแม่ลูก หลังอุ้มหายข้ามจังหวัด
เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดนครสวรรค์ หลัง 3 พ่อแม่ลูกหายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนา ล่าสุดตำรวจพบกลายเป็นศพถูกฆ่าฝังดินหมกไร่มันสำปะหลัง พร้อมตามรวบตัวอดีตลูกเขยได้ที่ชลบุรี สารภาพเป็นคนลงมือสังหารยกครัว ชนวนเหตุมาจากปมขัดแย้งในครอบครัวและเรื่องทรัพย์สิน
เหตุเริ่มขึ้นหลังจาก สมาชิกในครอบครัว 3 คน พ่อ แม่ และลูกสาว หายตัวไปจากบ้านพักอย่างมีเงื่อนงำ ในพื้นที่บ้านใหม่วารีเย็น หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จากการสืบสวนเบื้องต้นพบเบาะแสว่า มีคนร้ายลอบเข้ามาในบ้านแล้วตัดระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด ก่อนที่ทั้ง 3 คนจะหายตัวไปอย่างร่องรอย โดยมีผู้พบเห็นรถกระบะของครอบครัวนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพื้นที่คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
ต่อมาตำรวจ สภ.ไพศาลี ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไร่มันสำปะหลังของผู้เสียชีวิต หลังพบสิ่งผิดปกติบริเวณพื้นดินที่มีร่องรอยการขุดแล้วฝังกลบใหม่ โดยมีเศษใบไม้ปกปิดอำพรางไว้ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด จนกระทั่งขุดพบร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คนถูกฝังอยู่ใต้ดิน
ล่าสุดตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี คืออดีตลูกเขย จากการเค้นสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าพ่อตา แม่ยาย และอดีตแฟนสาวด้วยตนเอง ส่วนสาเหตุที่ลงมืออย่างโหดเหี้ยมมาจากปัญหาความขัดแย้งสะสมภายในครอบครัว รวมถึงเรื่องผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ตาย
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