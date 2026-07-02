ตำรวจเม็กซิโก ตามล่าตัว “แบทแมน” หลังจับคนร้ายมอไซค์พันเทปมัดเสาไฟ
ตำรวจเม็กซิโก ตามล่าตัว แบทแมน หลังจับคนร้ายมอไซค์พันเทปมัดเสาไฟ ตำรวจชี้เข้าข่ายทำร้ายร่างกาย พบยานพาหนะที่เกี่ยวโยงกับผู้ก่อเหตุ
ถ้ายังจำกันได้เหตุไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์เม็กซิโก ภายหลังจากที่มีการแชร์ภาพโจรขโมยจักรยานยนต์ถูกมัดไว้กับเสา ในรัฐฮาลิสโก ในประเทศเม็กซิโก
โดยอ้างอิงจากสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า ประชาชนพบคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ 5 คนในช่วง 14 วันถูกมัดไว้กับเสาไฟ บาดรายได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจากเหตุประหลาดนี้ทำให้ประชาชนเรียกว่า “แบทแมนแห่งลากอส เด โมเรโน” นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในลากอส เด โมเรโน ได้เร่งติดตามตัวหา “แบทแมน” แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ชายทั้งหมด ถูกจัดว่าเป็นผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายร่างกาย ในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเชื่อว่าพวกเขาพบยานพาหนะซึ่งเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุด้วย ซึ่งหากแบทแมนถูกจับจริง จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
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