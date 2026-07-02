ขุดเจออีก! ย้อนภาพเฮโรอีนซุกเบาะรองนั่ง เตรียมส่งนอก เตือนคนรับหิ้วถูกหลอกขนยา
ย้อนภาพสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จับขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่งเตรียมต่างประเทศ เตือนภัยเพจรับหิ้วของระวังถูกหลอกเป็นเครื่องมือ
จากกรณีลูกเรือสายการบินหญิงไทยวัย 26 ปี ถูกทางการออสเตรเลียจับกุม หลังตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระ 12 ใบ ซึ่งขบวนการค้ายาใช้วิธีแนบเนียนด้วยการซีลฝังยาเสพติดไว้ในเนื้อผ้าของกระเป๋าเพียง 2 ใบ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามียาเสพติดน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขบวนการค้ายาใช้ช่องทางขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นทางผ่าน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการรับส่งพัสดุไปต่างประเทศว่าพบสิ่งผิดปกติภายในเบาะรองนั่ง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบาะรองนั่งดังกล่าวพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายใน เมื่อทดสอบด้วยชุดตรวจยาเสพติดพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมประมาณ 5.762 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมขยายผลทันที
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าพัสดุดังกล่าวถูกส่งมาจากพื้นที่จังหวัดนครพนม มีการว่าจ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะ “รับฝากส่งสินค้าไปต่างประเทศ”
เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐาน ทั้งเส้นทางการติดต่อและหลักฐานการโอนเงินเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
ทั้งนี้ ทาง สภ.เด่นชัย เตือนประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งพัสดุให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิ่งของก่อนรับส่งทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที มีข้อควรระวังสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ดังนี้
- อย่าหลงเชื่อหากมีการเสนอค่าจ้างที่สูงเกินจริง
- ตรวจสอบพัสดุทุกชิ้นก่อนขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่ถูกซีลแน่นผิดปกติ หรือมีน้ำหนักมากกว่าปกติ
- หลีกเลี่ยงการรับพัสดุแทนผู้อื่นโดยไม่มีข้อมูลของผู้ส่งที่ชัดเจน
- ห้ามให้ผู้อื่นใช้ชื่อหรือบัญชีธนาคารของตนในการรับ-โอนเงินเด็ดขาด
- เก็บหลักฐานการพูดคุย แชท และใบส่งสินค้าไว้ทุกครั้ง
- หากพบสิ่งผิดปกติ ห้ามแกะหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยพลการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
อย่างไรก็ดี การรับฝากหรือขนส่งสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดตามกฎหมายฐานร่วมขบวนการขนยาเสพติด หากพบเบาะแสแจ้งข้อมูลได้ที่ สภ.เด่นชัย หรือโทรสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง เผยเบื้องหลัง ก่อนจับกุม “น.ส.มีนา” แอร์สาว ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
- ยืนยัน! ไรเดอร์ให้ปากคำ ไม่ใช่คนส่งยาแอร์สาว ชี้จุดต่าง เวลาจัดส่ง-ชุดไม่ตรงกัน
- “อนุทิน” เดือดปมแอร์สาวไทยซุกเฮโรอีน กระทบภาพลักษณ์ไทย สั่งประชุมด่วน 3 ก.ค.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: