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ขุดเจออีก! ย้อนภาพเฮโรอีนซุกเบาะรองนั่ง เตรียมส่งนอก เตือนคนรับหิ้วถูกหลอกขนยา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 11:59 น.
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สถานีตำรวจภูธรเด่นชัยจับขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่ง
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

ย้อนภาพสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จับขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่งเตรียมต่างประเทศ เตือนภัยเพจรับหิ้วของระวังถูกหลอกเป็นเครื่องมือ

จากกรณีลูกเรือสายการบินหญิงไทยวัย 26 ปี ถูกทางการออสเตรเลียจับกุม หลังตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระ 12 ใบ ซึ่งขบวนการค้ายาใช้วิธีแนบเนียนด้วยการซีลฝังยาเสพติดไว้ในเนื้อผ้าของกระเป๋าเพียง 2 ใบ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามียาเสพติดน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขบวนการค้ายาใช้ช่องทางขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นทางผ่าน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการรับส่งพัสดุไปต่างประเทศว่าพบสิ่งผิดปกติภายในเบาะรองนั่ง

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบาะรองนั่งดังกล่าวพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายใน เมื่อทดสอบด้วยชุดตรวจยาเสพติดพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมประมาณ 5.762 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมขยายผลทันที

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าพัสดุดังกล่าวถูกส่งมาจากพื้นที่จังหวัดนครพนม มีการว่าจ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะ “รับฝากส่งสินค้าไปต่างประเทศ”

เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐาน ทั้งเส้นทางการติดต่อและหลักฐานการโอนเงินเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

ทั้งนี้ ทาง สภ.เด่นชัย เตือนประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งพัสดุให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิ่งของก่อนรับส่งทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที มีข้อควรระวังสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ดังนี้

  • อย่าหลงเชื่อหากมีการเสนอค่าจ้างที่สูงเกินจริง
  • ตรวจสอบพัสดุทุกชิ้นก่อนขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่ถูกซีลแน่นผิดปกติ หรือมีน้ำหนักมากกว่าปกติ
  • หลีกเลี่ยงการรับพัสดุแทนผู้อื่นโดยไม่มีข้อมูลของผู้ส่งที่ชัดเจน
  • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ชื่อหรือบัญชีธนาคารของตนในการรับ-โอนเงินเด็ดขาด
  • เก็บหลักฐานการพูดคุย แชท และใบส่งสินค้าไว้ทุกครั้ง
  • หากพบสิ่งผิดปกติ ห้ามแกะหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยพลการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

อย่างไรก็ดี การรับฝากหรือขนส่งสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดตามกฎหมายฐานร่วมขบวนการขนยาเสพติด หากพบเบาะแสแจ้งข้อมูลได้ที่ สภ.เด่นชัย หรือโทรสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำรวจ สภ.เด่นชัย ตรวจยึดยาเสพติดซุกซ่อนในเบาะรองนั่ง เตรียมส่งไปต่างประเทศ
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
ขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่งส่งต่างประเทศ 2
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
ขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่งส่งต่างประเทศ
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
ย้อนภาพขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่ง 3
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
ย้อนภาพขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่ง 2
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
ย้อนภาพขบวนการซุกเฮโรอีนในเบาะรองนั่ง
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
ตำรวจ สภ.เด่นชัย ยึดเฮโรอีนซุกซ่อนในเบาะรองนั่ง เตรียมส่งต่างประเทศ
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 11:59 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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