เปิดสถิติ ครึ่งปีแรก 2026 ตร.ออสฯ จับขนยาจากไทย 6 คดี ยึดได้กว่า 82 กก.
AFP และ ABF ยึดเฮโรอีนและไอซ์จากผู้ต้องหา 10 คนที่สนามบินซิดนีย์ เพิร์ท และเมลเบิร์น ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2026 ล่าสุดอนุทินสั่งประชุมด่วนทบทวนมาตรการตรวจคัดกรอง
เฉพาะครึ่งปีแรกของปี 2026 ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย (ABF) ตั้งข้อหาผู้เดินทางจากไทยในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 6 คดี รวมผู้ต้องหาอย่างน้อย 10 คน จากหลายสัญชาติ ทั้งออสเตรเลีย ไทย มาเลเซีย และฝรั่งเศส
AFP และ ABF ยึดเฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน และยาเสพติดชนิดอื่นรวมกว่า 82 กิโลกรัมจากทั้ง 6 คดี คิดเป็นมูลค่าที่เปิดเผยหรือประเมินได้แล้วมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 920 ล้านบาทขึ้นไป ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ประมาณ 23 บาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
บางคดี เช่น เฮโรอีน 14 กิโลกรัมที่ซิดนีย์เมื่อเดือนเมษายน และคดีลูกเรือการบินไทยที่เมลเบิร์น ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าตลาดที่ชัดเจนจากทางการ ตัวเลขมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาทที่แชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียจึงมีความเป็นไปได้ แต่ยังไม่มีแหล่งข้อมูลทางการยืนยันตัวเลขนี้โดยตรง ตัวเลขที่ยืนยันได้แน่นอนคือมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ล่าสุด คดีลูกเรือการบินไทยที่ถูกจับที่เมลเบิร์นปลายเดือนมิถุนายน และคดีหญิงฝรั่งเศสที่ถูกจับที่เพิร์ท ทำให้นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล สั่งเรียกประชุมด่วนหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ ขณะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากกังวลว่าทั้งสองคดีอาจกระทบภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางการบินภูมิภาค และเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ภายในปี 2028
สถิติใช้ยาเสพติดในออสเตรเลียสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อมูลจาก ACIC ระบุว่าการใช้เมทแอมเฟตามีน โคเคน MDMA และเฮโรอีนในออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียแห่งชาติเมื่อปี 2016 ในช่วง 12 เดือนถึงเดือนสิงหาคม 2025 ชาวออสเตรเลียบริโภคยาเสพติดหลักทั้งสี่ชนิดรวมประมาณ 26.8 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมประมาณ 14.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี
ACIC ระบุว่าตลาดเฮโรอีนของออสเตรเลียได้รับสินค้าคุณภาพสูงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด อุปสงค์ที่ยังคงสูงทำให้เครือข่ายอาชญากรรมยังหาช่องทางส่งยาเข้าประเทศได้ต่อเนื่อง แม้เจ้าหน้าที่จะจับกุมและตรวจยึดเพิ่มขึ้นก็ตาม
ไทม์ไลน์ 6 คดีขนยาจากไทยเข้าออสเตรเลีย
23 มกราคม: ยึด 42 กก. ที่ซิดนีย์ ชายจากรัฐวิกตอเรีย 3 คน วัย 22 ปี ถูกตั้งข้อหาหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามลักลอบนำยาเสพติดรวมกว่า 42 กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียผ่านสนามบินซิดนีย์ เจ้าหน้าที่ ABF พบยาซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางของทั้งสามคนหลังเดินทางมาจากไทย ผลตรวจเบื้องต้นระบุว่าของกลางเป็นเฮโรอีนประมาณ 34 กิโลกรัม มูลค่าตามท้องตลาดราว 17 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และไอซ์อีกราว 8 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 7.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย AFP ตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดปริมาณเชิงพาณิชย์ โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต
24 มกราคม: เฮโรอีน 20 กก. ซุกในกระเป๋าเดินทาง ชายจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ วัย 26 ปี ถูก AFP ตั้งข้อหาหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามลักลอบนำเฮโรอีนประมาณ 20 กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียผ่านสนามบินซิดนีย์ หลังเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ ABF พบห่อสุญญากาศหลายสิบชิ้นซ่อนในกระเป๋า มูลค่าประเมินราว 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากหลุดรอดสู่ตลาด ผู้ต้องหาเผชิญข้อหาเดียวกับคดีแรก โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต
19 มีนาคม: ไอซ์ซ่อนในขวดแป้งฝุ่น ชายชาวมาเลเซีย วัย 66 ปี ถูก AFP ตั้งข้อหาหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามลักลอบนำไอซ์ราว 5 กิโลกรัมเข้าออสเตรเลีย โดยซุกซ่อนในขวดแป้งฝุ่นฉลากภาษาไทย 10 ขวดในกระเป๋าเดินทางที่มาถึงสนามบินซิดนีย์จากไทย เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติระหว่างสแกนกระเป๋า ก่อนใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจซ้ำจนพบสารผลึกสีขาว ผลตรวจเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นไอซ์ ข้อหาคือนำเข้าและพยายามครอบครองยาเสพติดปริมาณเชิงพาณิชย์ โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต
23 เมษายน: เฮโรอีน 14 กก. ซ่อนในกระเป๋าผ้า ชาย 3 คน ถูก AFP ตั้งข้อหาหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามลักลอบนำเฮโรอีนรวมประมาณ 14 กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียผ่านสนามบินซิดนีย์ เจ้าหน้าที่พบผงสีขาวซุกซ่อนในซับในกระเป๋าผ้าลายของฝากไทย คนละประมาณ 4.5 กิโลกรัม ผู้ต้องหา 2 คนพยายามหลบหนีหลังทราบว่าจะถูกดำเนินคดี แต่ AFP ไล่ติดตามจับกุมไว้ได้ทั้งหมด ข้อหาคือนำเข้าและครอบครองยาเสพติดปริมาณเชิงพาณิชย์ โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต
29 พฤษภาคม: หญิงฝรั่งเศสซ่อนสารในขวดครีมอาบน้ำ หญิงสัญชาติฝรั่งเศส วัย 31 ปี ถูก AFP ตั้งข้อหาหลังเดินทางจากไทยถึงสนามบินเพิร์ท เจ้าหน้าที่ ABF พบขวดที่ระบุฉลากว่าเป็น “body wash” แต่ผลตรวจยืนยันว่าภายในเป็นสาร butanediol ประมาณ 50 กรัม ซึ่งเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ตรวจโทรศัพท์ของผู้ต้องหาและพบภาพที่ทำให้สงสัยว่าอาจซุกซ่อนสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติม ต่อมาผู้ต้องหาขับถ่ายเม็ดสเตียรอยด์ออกมา 40 เม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดไว้ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ และนำตัวขึ้นศาลแขวงเพิร์ทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ข้อหาคือนำเข้ายาเสพติดปริมาณเชิงพาณิชย์ตามกฎหมายชายแดน โทษสูงสุดจำคุก 25 ปี Australian Federal Police เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดคดีนี้
25 มิถุนายน: ลูกเรือการบินไทยถูกจับที่เมลเบิร์น หญิงชาวไทยวัย 26 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทย ถูก AFP ตั้งข้อหาหลังถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนมากกว่า 1 กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินที่มาถึงสนามบินเมลเบิร์น เจ้าหน้าที่พบผงสีขาวซุกซ่อนในซับในกระเป๋าผ้าลายของฝากไทยจำนวน 12 ใบ ผลตรวจเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีน มูลค่าตามท้องตลาดประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ตามข้อมูลของ Euronews ข้อหาคือนำเข้าและครอบครองยาเสพติดปริมาณเชิงพาณิชย์ โทษสูงสุดจำคุก 25 ปี สายการบินไทยยืนยันว่าพนักงานที่ถูกจับกุมอยู่ระหว่างควบคุมตัวที่เมลเบิร์นจริง และกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าพนักงานทุกคนถูกห้ามครอบครอง ขนส่ง หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยหากพบว่ามีความผิดจริง
ผลกระทบถึงไทย CAAT ทบทวนใบอนุญาตลูกเรือ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนว่ากำลังติดตามคดีลูกเรือการบินไทยอย่างใกล้ชิด และอาจพิจารณาดำเนินการกับใบอนุญาตลูกเรือ (Crew Member Certificate) หากพบว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง พร้อมยืนยันว่าการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่สนามบินไทยเป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The Star รายงานว่าไทยกำลังมองคดีเหล่านี้เป็นบททดสอบความสามารถในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมไม่ให้ใช้สนามบินและระบบขนส่งของไทยเป็นช่องทาง
AFP-ไทยร่วมสกัดยาถึงต้นทาง ผ่าน Taskforce Storm
นอกจากคุมเข้มที่สนามบินปลายทาง AFP ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานไทยผ่านปฏิบัติการ Taskforce Storm ซึ่งประกอบด้วย AFP สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
Australian Federal Police เปิดเผยว่าปฏิบัติการนี้ยึดเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนที่ลำเลียงผ่านไทยไปออสเตรเลียได้เกือบ 4 ตันในปีงบประมาณ 2023-2024 คิดเป็นมูลค่าตลาดในออสเตรเลียเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สูงสุดในรอบปีเดียวจากเส้นทางนี้ ส่วนช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2024-2025 ยึดเพิ่มอีก 633 กิโลกรัม
เดวิด แมคลีน ผู้ช่วยผู้บัญชาการ AFP ระบุว่าหน่วยงานทำงานร่วมกับไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านระหว่างแหล่งผลิตยาในประเทศเพื่อนบ้านกับตลาดผู้ใช้ยาในออสเตรเลีย ผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและปฏิบัติการร่วม ขณะที่ ปรินทร์ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ป.ป.ส. และประธาน Taskforce Storm ระบุว่าการค้ายาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงปลายทาง
AFP ระบุว่าในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาได้ฝึกอบรมด้านการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่ไทยเกือบ 1,000 คน เพื่อรับมือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนขึ้น
หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีและเป็นความลับผ่าน National Alcohol and Other Drug Hotline โทร 1800 250 015 หรือปรึกษาออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Turning Point ศูนย์ให้ข้อมูลด้านการติดยาและแอลกอฮอล์ในออสเตรเลีย
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