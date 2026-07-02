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ป.ป.ส. พบพิรุธเคสแอร์สาว หลังอ้างรับหิ้วของครั้งแรก แต่มีประวัติเดินทาง 14 ครั้ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 11:23 น.
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ป.ป.ส. พบพิรุธเคสแอร์สาว หลังอ้างรับหิ้วของครั้งแรก แต่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย 14 ครั้ง เผยต้นทางยาเสพติดมาจากต่างชาติ

น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์กรณีจับกุมแอร์สาวขนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลีย ว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ และจากการตรวจค้นพบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเคสของแอร์สาว จึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายของวันนี้

เมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมกลุ่มบุคคลที่คาดว่าเป็นคนขับรถเก๋ง หรือผู้เกี่ยวข้องในซอยรางน้ำ ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร น.ส.อารีภักดิ์ ชี้แจงว่า คดีดังกล่าวเป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าว ยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของ น.ส.มีนาโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ป.ป.ส. กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วน ขอให้รออีกหน่อย คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจน ตามที่ท่านเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเต็มที่

ส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่อาจเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าว น.ส.อารีภักดิ์ ระบุว่า มั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพฯ มีกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนมาก แม้เจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัว เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามตัวมาสอบสวน เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงได้อย่างแน่นอน

สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายใน 1-2 วันนี้ คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทาง คือออสเตรเลีย โดยพฤติการณ์ของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็น “นักบิน” หรือคนวิ่งของ คอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ ก่อนส่งออกนอกประเทศ ขณะนี้ ป.ป.ส. ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้ว รวมทั้งทราบตัวกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลีย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอว์ร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไป

เมื่อถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อ และไว้วางใจเพจเฟซบุ๊ก “Rose Rose” จนยอมรับหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศ ทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือรับหิ้วของโดยเด็ดขาด น.ส.อารีภักดิ์ ระบุว่า เราเองก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอด เนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือตัวแอร์สาว โดยขณะนี้ทางการออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างสรุปและรวบรวมคำให้การส่งมาให้ ป.ป.ส. เช่นกัน

น.ส.อารีภักดิ์ ยังระบุด้วยว่า ขณะนี้ ป.ป.ส. ทราบแหล่งที่มาของขบวนการยาเสพติดและกระเป๋าผ้าที่เกี่ยวข้องกับคดีของแอร์สาวแล้ว แต่อยู่ระหว่างปฏิบัติการเชิงลึก จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ โดยยืนยันได้เพียงว่า ทราบต้นทางของยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่แอร์สาวนำมาแล้ว ซึ่งมีต้นทางมาจากต่างประเทศอย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นพื้นที่ใดนั้น อยู่ระหว่างไล่เส้นทาง เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดใช้เส้นทางลำเลียงหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สามเหลี่ยมทองคำ) และจังหวัดกาญจนบุรี เพราะประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้ แต่ขบวนการมักใช้ประเทศไทยเป็นจุดบรรจุและเปลี่ยนพัสดุภัณฑ์ ก่อนส่งต่อไปถึงมือของแอร์ ขอเวลาอีกระยะ คาดว่าจะมีความชัดเจนและสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในเร็วๆ นี้

ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับพัสดุที่ถูกนำมาส่ง และการแชตพูดคุยกับผู้ว่าจ้างนั้น ยืนยันว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของนิติบุคคล พบว่าพัสดุต้องสงสัยถูกนำมาส่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ขณะที่แอร์สาวมีการแชตพูดคุยกับผู้ว่าจ้างมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน พูดคุยต่อเนื่อง ก่อนจะตกลงทำธุรกิจร่วมกัน และนัดให้นำพัสดุมาส่งในวันที่ 22 มิ.ย.

นอกจากนี้คิดว่าทางแอร์สาวน่าจะมีความสับสนเรื่องวัน และแอร์สาวให้การกับทางการออสเตรเลียว่าเป็นการรับงานลักษณะนี้เป็นครั้งแรก แต่จากข้อมูลพบว่า การเดินทางเข้า-ออกประเทศออสเตรเลียครั้งล่าสุดนับเป็นครั้งที่ 14 จึงต้องตรวจสอบว่าคำให้การดังกล่าวสอดคล้องกับพยานหลักฐานหรือไม่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 11:23 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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