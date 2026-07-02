ชายเร่ร่อน ยืนฉี่กลางสะพานลอย ปล่อยรดเกาะกลางถนน ขณะรถวิ่งไปมาข้างล่าง
ชายเร่ร่อน ยืนฉี่กลางสะพานลอย ปล่อยรดเกาะกลางถนน ย่านสุขุมวิท ขณะรถวิ่งไปมาข้างล่าง ชาวเน็ตร้องหน่วยงานเร่งจัดการ หวั่นเกิดอุบัติเหตุ
เพจเฟซบุ๊ก ข่าวด่วน ชวนแซ่บ ชวนเลาะ โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏชายเร่ร่อนรายหนึ่งซึ่งถูกเรียกขานในโซเชียลว่า “ประธานปลอมตัว” กำลังยืนปัสสาวะ บนสะพานลอยบริเวณซอยสุขุมวิท 23 โดยปัสสาวะรดลงบนเกาะกลางถนนที่มีต้นไม้อยู่ด้านล่าง ท่ามกลางรถที่สัญจรไปมา ทำให้ผู้พบเห็นกังวลว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางเพจได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่ามีการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ
หลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของชายรายดังกล่าว โดยระบุว่า “ห๊ะ..อย่างงี้ก็ได้..หรือพี่.?” , “ช่วยรดน้ำต้นไม้ว่างั้น55” , “ยังดีนะฉี่ใส่ต้นไม้เกาะกลางถนน” , “อ่อผมก็ว่าทำไมต้นไม้โตใวจัง5555” , “เคยขี่ผ่านตรงนี้ มันเลยโยนแก้วน้ำพลาสติกแบบมีน้ำแข็งลงเกือบโดนผม เพี้ยนแต่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ไหวนะ”
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