ลาวเดินหน้าเสนอ “ลาบ” ขึ้นทะเบียนมรดก ยูเนสโก ลุ้นผลปลายปี 2569
รัฐบาลลาวเดินหน้าเสนอ ลาบ อาหารประจำชาติเข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก (UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลในช่วงปลายปี 2569
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมของลาว ยืนยันว่าได้ยื่นเสนอ ลาบ ต่อยูเนสโกแล้ว ภายใต้ชื่อ “Larb: a culinary symbol of Lao cultural identity” หรือลาบในฐานะสัญลักษณ์ทางอาหารของอัตลักษณ์วัฒนธรรมลาว ข้อมูลปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของยูเนสโกในหมวดการเสนอชื่อที่กำลังดำเนินการในปี 2569
ลาบของลาวคืออะไร ทำไมจึงยกให้เป็นอาหารประจำชาติ
ลาบเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์สับ ทั้งเนื้อวัว หมู ไก่ เป็ด หรือปลา จะปรุงสุกหรือดิบก็ได้ ปรุงรสด้วยน้ำมะนาว น้ำปลา ข้าวคั่ว พริก โรยด้วยสมุนไพรสดอย่างสะระแหน่ บางสูตรของลาวยังใส่ปลาแดก ซึ่งเป็นเครื่องปรุงหมักพื้นถิ่นเพิ่มเข้าไปด้วย
สำหรับชาวลาว ลาบมีความหมายมากกว่าการเป็นเพียงอาหารจานหนึ่ง เพราะชื่อ “ลาบ” พ้องเสียงกับคำที่หมายถึงโชคลาภ ความมั่งคั่งในภาษาลาว ครอบครัวลาวจึงนิยมทำลาบเพื่อเรียกความอุดมสมบูรณ์เข้าบ้าน
ลาบยังเป็นอาหารสำคัญในงานแต่งงาน วันเกิด พิธีกรรมชุมชน ตลอดจนเทศกาลปีใหม่ลาว หรือบุญปีใหม่ลาว ที่การมีลาบบนสำรับสื่อถึงความหวังในความเจริญรุ่งเรือง
ประเด็นที่ฝ่ายลาวเน้นย้ำชัดเจนคือ การขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่การอ้างลิขสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ใครก็ยังสามารถทำ กิน ขายลาบได้ตามปกติ
หลักการนี้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 ซึ่งเปิดให้รัฐสมาชิกเสนอมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ในดินแดนของตนต่อยูเนสโกได้ แม้มรดกวัฒนธรรมนั้นจะปรากฏอยู่ในดินแดนของประเทศอื่นด้วยก็ตาม การขึ้นทะเบียนจึงไม่ถือเป็นการผูกขาดความเป็นเจ้าของ
หากผ่าน จะเป็นมรดกยูเนสโกลำดับที่ 4 ของลาว
หากได้รับการรับรอง ลาบจะกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมลำดับที่ 4 ของลาวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากฟ้อนลำวงลาวในปี 2567 การทอผ้าลายนาคในปี 2566 และดนตรีแคนในปี 2560
หลังจากนี้ ลาวเตรียมเสนอพิธีสู่ขวัญ หรือพิธีบายศรี เข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกในลำดับถัดไปด้วย
ที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่านชาวไทยคือ การพิจารณาลาบของลาวอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยเสนอ “ชุดไทย” เข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเช่นกัน ขณะเดียวกันลาบก็เป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยและนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือ จนหลายคนอาจสงสัยว่าลาบของลาวกับลาบที่คนไทยกินกันนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เปรียบเทียบ ลาบลาวต่างจากลาบไทยหรือไม่
ลาบลาวเกือบจะเป็นอาหารจานเดียวกันกับลาบอีสานของไทย แต่แตกต่างอย่างชัดเจนจากลาบเหนือแบบล้านนา
ลาบลาวและลาบอีสานมีรากเดียวกัน เพราะคนอีสานส่วนใหญ่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมร่วมกับคนลาวสองฝั่งโขง ลาบทั้งสองแบบใช้เครื่องปรุงหลักชุดเดียวกัน คือข้าวคั่ว พริกป่น หอมแดง น้ำมะนาว และน้ำปลา โรยด้วยสมุนไพรสดอย่างสะระแหน่และผักชีฝรั่ง รสชาติออกไปทางเปรี้ยวนำ เผ็ด เค็ม และหอมกลิ่นข้าวคั่ว ความต่างที่พอมีอยู่บ้างเป็นเรื่องปลีกย่อย เช่น สูตรลาวบางถิ่นใช้ปลาแดกหนักมือกว่า แต่โดยรวมถือเป็นอาหารตระกูลเดียวกัน
ความต่างที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ลาบเหนือ หรือลาบเมืองของชาวล้านนา จุดเด่นคือ “พริกลาบ” ซึ่งเป็นเครื่องเทศแห้งบดผสมกันนับสิบชนิด โดยมีมะแขว่นเป็นพระเอก มะแขว่นให้กลิ่นหอมและรสเผ็ดซ่าชาลิ้นที่คนเหนือเรียกว่าเด้าลิ้น ร่วมกับดีปลีและเครื่องเทศอื่น
ลาบเหนือจะไม่ใส่น้ำมะนาว รสชาติจึงออกไปทางเค็มเผ็ดกลมกล่อมและหอมเครื่องเทศ ไม่เน้นเปรี้ยวแบบลาบอีสาน อีกทั้งไม่ได้ใช้ข้าวคั่วเป็นตัวชูโรง กรรมวิธียังซับซ้อนและใช้เวลามากกว่า สิ่งที่น่าสังเกตคือลาบของลาวตอนเหนือกลับมีวิธีปรุงใกล้เคียงกับลาบล้านนา เพราะใช้เครื่องเทศท้องถิ่นช่วยดับกลิ่นคาวและชูกลิ่นหอมเช่นกัน
ดังนั้น พูดได้ว่าลาบมีรากมาจากวัฒนธรรมลาว แต่จะบอกว่าลาบไม่ใช่อาหารไทยก็ไม่ได้ เพราะลาบอีสานอยู่ในวิถีอาหารไทยมายาวนาน และไทยยังมีลาบเหนือแบบล้านนาอีกสายหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติ เครื่องเทศ และวัฒนธรรมการกิน มองในมุมนี้ ลาบจึงไม่ควรถูกมองเป็นสูตรตายตัวของชาติใดชาติหนึ่ง แต่เป็นวิธีคิดในการนำเนื้อสัตว์มาสับและปรุงให้เข้ากับเครื่องปรุงและสมุนไพรของแต่ละท้องถิ่น ผลลัพธ์จึงต่างกันไปแม้จะใช้ชื่อเดียวกัน
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