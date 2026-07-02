เจี๊ยบ กาญจนาพร โพสต์ถึง เจย์ ศุภกาญจน์ ลูกชายผู้ล่วงลับ ในเดือนเกิด

เจี๊ยบ กาญจนาพร โพสต์ซึ้งถึงลูกชายผู้ล่วงลับ เจย์ ศุภกาญจน์ ในเดือนเกิด แม้จะห่างกันครบ 3 ปี ความรักความคิดถึงของคนเป็นแม่ไม่เสื่อมคลาย
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 02.00 น. เจย์ ศุภกาญจน์ ลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ เจี๊ยบ กาญจนาพร ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักย่านสวนหลวง จากอาการป่วยโรคซึมเศร้า ห้วงเวลาแห่งความเศร้าและการสูญเสียล่วงเลยมาจนครบ 4 ปีแล้ว แต่ความคิดถึง ความรัก ความห่วงหาของผู้เป็นแม่ไม่เคยเสื่อมคลายลงเลยแม้แต่นาทีเดียว
ล่าสุด 1 กรกฎาคม 2569 เจี๊ยบ กาญจนาพร ได้แแกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยโพสต์ภาพคู่กับลูกชายผู้ล่วงลับ เจย์ ศุภกาญจน์ พร้อมระบุข้อความสุดซึ้งในช่วงเดือนเกิดของลูกชาย ท่ามกลางแฟนละครและคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจ และร่วมระลึกถึงหนุ่มเจย์กันอย่างล้นหลาม
“กรกฎาคมเดือนเกิดเจย์ @jay_plodpai ยามอยู่เราก็ประคอง ๆ กอด ๆ กันไปได้ เชื่อฟังกันบ้างไม่เชื่อฟังกันบ้าง ด้วยจิตผูกเป็นแม่เป็นลูก เป็นคน วน ๆ กับความรักความโลภความโกรธความหลงหมุนเวียนมาหลายภพหลายชาติ
อย่างไรจิตแต่ละจิตขึ้นตรงต่อจิตนั้น ไม่ผูกก็ไม่รัดไม่มัดไม่ตรึงกันไว้ จิตนั้นไม่ตาย จิตฝึกสงบก็ดำรงจิตสงบ ๆ บ๊ายบายหันหลังให้กับความวุ่นวาย ตั้งฐานจิตตนมั่น ๆ จิตมีที่มามีที่ไป “อยู่ที่จิต””
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อ้างอิงจาก : IG jeab_plodpai
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