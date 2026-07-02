คลิปนาที บีม ศรัณยู รถแข่งเบรกหายอัดโค้งสนาม ช็อกสภาพพังยับ รอดตายหวุดหวิด

คลิปนาที บีม ศรัณยู ประสบอุบัติเหตุรถแข่งเบรกหายแตกพุ่งชนโค้งสนาม รถพังยับ โชคดีอุปกรณ์เซฟตี้ช่วยรอดเจ็บหนัก
แฟน ๆ ส่งกำลังใจ บีม ศรัณยู ประชากริช ประสบอุบัติเหตุระหว่างการซ้อมใหญ่ก่อนลงแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่สนามบางแสน จู่ ๆ รถแข่งขัดข้องกะทันหัน ระบบเบรกใช้งานไม่ได้ ทำให้รถเสียการควบคุมขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง โชคดีที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและปลอดภัยดี
สาเหตุเบื้องต้นคาดการณ์ว่าเกิดจากปั๊มติ๊กแตก ระบบการทำงานของรถจึงผิดปกติและเบรกหายบริเวณโค้ง T8 ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ท้าทายของสนามแห่งนี้
หลังเกิดเหตุ บีมโพสต์ภาพสภาพความเสียหายของรถแข่ง พร้อมเล่าเหตุการณ์ว่า มีเวลาเพียง 6 นาทีในการควอลิฟาย จึงเหยียบคันเร่งเต็ม 100% แต่เบรกหายกะทันหันและปั๊มติ๊กตายตอนเข้าโค้ง T8 วันศุกร์แข่งจริงต้องออกสตาร์ตท้ายแถวเพื่อไล่ตามรถคันหน้าอีก 29 คัน พร้อมติดแฮชแท็ก #ยับจ้า และ #ทดสอบความเหนียวของดวง
ต่อมาเจ้าตัวแชร์คลิปวิดีโอภายในรถขณะเกิดเหตุ เผยให้เห็นนาทีเบรกหาย เจ้าตัวตัดสินใจดึงเบรกมือและเอาด้านข้างรถเข้าปะทะเพื่อซับแรงกระแทก ป้องกันการพุ่งชนตรง ๆ ที่อาจทำให้บาดเจ็บหนัก พร้อมฝากข้อความเตือนว่าอย่าเลียนแบบ ยอมรับว่ามีอาการเมื่อยคอ โชคดีที่อุปกรณ์เซฟตี้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย
ชมคลิป
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