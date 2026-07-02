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เจ้าจอม คุณหญิงประภัสสร ผู้แทนพระองค์ ในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:44 น.
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งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เผยแพร่ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าจอม พลโทหญิง คุณหญิงประภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอายุเกิน 100 ปีในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับพระราชวงศ์มาตั้งแต่ก่อตั้ง

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2455 ครั้งที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประพาสหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ ได้เสด็จประพาสจังหวัดตรัง ในครั้งนั้นทรงมีพระราชปรารภว่า ตำบลทับเที่ยง อำเภอบางรัก ซึ่งเป็นอำเภอเมืองตรังในปัจจุบัน มีพื้นภูมิทำเลเหมาะสมดี น่าจะเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนใหญ่ในอนาคต สมควรมีสถานศึกษาไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป

ภาพจาก: งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ด้วยเหตุนี้ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 4,000 บาท แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อจัดสร้างโรงเรียน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “โรงเรียนวิเชียรมาตุ” ชื่อนี้มีความหมายถึง สมเด็จพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โรงเรียนสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2459 ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง ในปีเดียวกันนั้นทางการได้ย้ายศาลากลางจังหวัดจากอำเภอกันตังมาตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายครูและนักเรียนจากโรงเรียนตรังคภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเดิม มาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ ทำให้โรงเรียนวิเชียรมาตุกลายเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งใหม่ โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีรองอำมาตย์ตรีซุ่นกิ้ด สินธวานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก

ภาพจาก: โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

เมื่อเมืองตรังเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วและประชาชนสนใจการศึกษ มากขึ้น โรงเรียนไม่สามารถรับนักเรียนได้พอกับความต้องการ จนต้องตัดจำนวนนักเรียนส่วนหนึ่งออก เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีก 6,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังที่สอง พร้อมพระราชทานนามอาคารนั้นว่า “สภาราชินี”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 โรงเรียนเริ่มย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาเรียนที่อาคารเรียนใหม่บนถนนตรังถึงปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และย้ายเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2521

ในวาระครบรอบ 90 ปีของโรงเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์เพื่อถวายสักการบูชา โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ซึ่งเป็นบุตรของครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

ปัจจุบันโรงเรียนวิเชียรมาตุเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง

ภาพจาก: Facebook โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ภาพปกจาก: งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:44 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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