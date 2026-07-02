เด็กชายแคนาดาวัย 11 ขวบเสียชีวิต ถูกค้างคาวเกาะหน้า พบติดพิษสุนัขบ้า
เด็กชายแคนาดาวัย 11 ขวบเสียชีวิต ถูกค้างคาวเกาะหน้า พบติดพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ค้างคาว แพทย์แนะให้ไปโรงพยาบาลทันทีหากสัมผัสค้างคาว
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงจาก วารสารสมาคมการแพทย์แคนาดา ที่รายงานถึงกรณีที่เด็กชายชาวแคนาดาวัย 11 ขวบ เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากถูกค้างคาวเกาะหน้า
โดยเด็กชายคนดังกล่าวที่ไม่ได้เปิดชื่อ เดินทางไปเที่ยวกระท่อมที่รัฐออนแทรีโอกับครอบครัว ก่อนที่เขาจะตื่นมาเจอค้างคาวเกาะหน้า ขเาจึงใช้มือปัด และทางครอบครัวได้ปล่อยค้างคาวไป ซึ่งหลังเกิดเหตุทางครอบครัวไม่ได้ไปพบแพทย์เพราะลูกชายไม่ได้มีบาดแผลและไม่ได้คิดว่าค้างคาวมีพฤติกรรมที่แปลก
อย่างไรก็ตาม 19 วันต่อมา ลูกชายแสดงอาการป่วย เริ่มรู้สึกชาและใบหน้าบวม จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แพทย์ได้จ่ายยาต้านไวรัสสำหรับรักษาการติดเชื้อจากไวรัสเริมให้กับเด็กชายรายนี้ เนื่องจากสันนิษฐานว่าเขาอาจมีอาการเบลล์พัลซี่ (Bell’s palsy) ซึ่งเป็นภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าซีกหนึ่งเป็นอัมพาตชั่วคราว
ข้อมูลจากวารสารระบุว่า ต่อมาเขาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลติดต่อกัน โดยครั้งแรกแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคเหงือกและปากอักเสบจากเชื้อเริม ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวรัสในช่องปากและเหงือก จากนั้นเขาได้กลับมาพบแพทย์อีกครั้งในวันถัดมาหลังจากที่ใบหน้าซีกขวาเริ่มมีอาการอ่อนแรง
ทว่าเด็กชายเริ่มมีไข้สูง 39 องศา กลืนลำบาก สับสน เห็นภาพหลอน และอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะพบในภายหลังว่าเด็กชายติดไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ค้างคาว และเสียชีวิตใน 17 วันถัดมา
ทางวารสารแพทย์ยังได้เขียนทิ้งท้ายอีกว่า การสัมผัสกับค้างคาวโดยตรงถือเป็นข้อบ่งชี้ให้ต้องรับการรักษาเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการสัมผัสเชื้อ ซึ่งเป็นการรักษาทางการแพทย์ที่ให้ทันทีหลังจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากเริ่มมีอาการป่วยปรากฏขึ้น การติดเชื้อนี้มักจะนำไปสู่การเสียชีวิตเสมอ
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