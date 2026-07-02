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ชาบูเจ้าดัง พระราม 3 ประกาศปิดร้าน 31 ก.ค.นี้ ปิดตำนานความอร่อย 10 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:48 น.
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โบกมือลา! ShabuGo บุฟเฟต์ สาขาพระราม 3 แจ้งปิดสาขาหลังเปิดมานาน 10 ปี ยอมรับตัดสินใจยากมาก ชวนสายกินใช้บริการก่อนปิด 31 ก.ค.นี้

ลูกค้าใจหาย ร้าน ShabuGo (ชาบูโก) บุฟเฟต์ สาขาพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ประกาศปิดสาขาอย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี ยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทำใจยากที่สุด เพราะร้านเริ่มต้นขึ้นในปี 2016 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ทั้งการนัดพบของกลุ่มเพื่อน คู่รัก และครอบครัวที่เติบโตมาด้วยกัน พร้อมเชิญชวนลูกค้ามาใช้บริการก่อนวันสุดท้าย 31 ก.ค. 69

เพจ ShabuGo (ชาบูโก) บุฟเฟต์ สาขาพระราม 3 ร่ายยาวความรู้สึกขอบคุณลูกค้าที่รักและสนับสนุนร้านมาตั้งแต่วันแรก รวมถึงคนที่คอยบอกต่อและกลับมาใช้บริการเสมอ ระบุว่า “วันนี้ อาโก จะต้องมาประกาศ เรื่องที่ทำใจยาก ที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต…

10 ปีแห่งการเดินทางของ Shabugo พระราม 3

2016 – 2026

หากย้อนกลับไปในปี 2016 วันที่ร้านเล็ก ๆ แห่งนี้เริ่มต้นขึ้น เราไม่เคยรู้เลยว่าการเดินทางจะยาวนานถึง 10 ปี และจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนมากมายขนาดนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Shabugo พระราม 3 ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ความทรงจำ และรอยยิ้มของลูกค้าหลาย ๆ คน

เราได้เห็นการนัดพบของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน ได้เห็นคู่รักที่มาฉลองวันสำคัญ ได้เห็นครอบครัวที่พาลูกเล็ก ๆ มาทานอาหารด้วยกัน และบางครอบครัวที่เราได้เห็นลูก ๆ เติบโตขึ้นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับเราสิ่งเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงของการเปิดร้านอาหาร ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พบกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบมีทั้งลูกค้าที่รักและสนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรก ลูกค้าที่คอยบอกต่อ ช่วยแนะนำ และกลับมาเยี่ยมเยียนกันเสมอ และก็มีลูกค้าบางท่านที่อาจเคยผิดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเรา

ไม่ว่าจะเป็นใคร เราอยากขอบคุณจากหัวใจ เพราะทุกคำชม ทุกคำติ ทุกการสนับสนุน และทุกบทเรียน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตมาได้จนถึงวันนี้

หากตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เราเคยทำผิดพลาดในเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การบริการ หรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ เราขออภัยจากใจจริง เราอาจไม่ใช่ร้านที่สมบูรณ์แบบ แต่เราเชื่อเสมอว่าในทุกวัน เราพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว

วันนี้ การเดินทางของ Shabugo พระราม 3 กำลังเดินทางมาถึงบทสุดท้าย แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่ง แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลา

สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่การปิดร้าน แต่คือการไม่ได้พบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และลูกค้าทุกท่านเหมือนที่เคยอีกต่อไป

พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสยู่ในช่วงชีวิตของใครหลายคน และขอบคุณที่หลายคนก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราเช่นกัน

ขอบคุณสำหรับทุกมื้ออาหาร

ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำ

ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ

และขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทางกับเรามาตลอด 10 ปี

แม้วันนี้เราจะต้องกล่าวคำลา แต่ความทรงจำดี ๆ จะยังคงอยู่เสมอ แล้วสักวันหนึ่ง หากโชคชะตาพาให้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เราหวังว่าจะได้กล่าวคำว่า… “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน”

ด้วยความรักและความขอบคุณจากหัวใจ มาร่วมส่งท้ายกันนะคะ”

ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม 3 ปิดกิจการ
ภาพจาก Facebook : ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3 MS Siam Tower

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 02 ก.ค. 2569 10:48 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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